AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK - Son Dakika

AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK

26.03.2021 10:47
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK, System.String[]

AVRUPA ile Asya kıtasını bağlayan Avrasya Tüneli'nde doğum gerçekleşti.

AVRUPA ile Asya kıtasını bağlayan Avrasya Tüneli'nde doğum gerçekleşti.

Derinliği 106 metreyi bulan tünelde doğum yapan öğretmen Seda Giray, "Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim, çıktığımda oğlumuz kucağımdaydı" dedi.

37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray ve 38 yaşındaki Elektrik Mühendisi Deniz Giray çifti, 2015 yılında evlendi. İlk çocukları Devin Ege ise 2 gün önce, Avrasya Tüneli'nde hayata gözlerini açtı. Kartal'da yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler'deki hastaneye gitmek için yola koyuldu. Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli'ne vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı. Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli'nden, kucağında bebeği ile çıktı. Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek oldu. Hastaneden dün taburcu olan aile, bu defa bebekleriyle sakin bir yolculuk geçirdi. Giray çifti Avrasya Tüneli'nden bebekleriyle ikinci defa geçerek, evlerine döndü.

OĞLUM BEKLEMEDİ BEN DE ONA EBELİK YAPTIMAnne Giray, "Sanırım Avrasya Tüneli'nde ilk doğan bebek oldu oğlumuz.  Bizim için şaşkınlık, mutluluk, heyecan… o sırada hepsi bir aradaydı. Ne yapacağımızı bilemedik tabii ilk önce. İhtimal verdiğimiz bir şey değildi, hastaneye yetişmeye çalışıyorduk. Sonra bir baktık ki gerçekten oğlumuz beklemeyecek. ve doğumu arabada gerçekleştirmek zorunda kaldık. Eşim de sağ olsun bizi yetiştirmek için elinden geleni yaptı ama oğlum beklemedi, ben de ona ebelik yaptım" diye konuştu.  "AVRASYA TÜNELİNE GİRDİĞİMDE HAMİLEYDİM, ÇIKTIĞIMDA OĞLUMUZ KUCAĞIMDAYDI"Kartal'da yaşadıklarını ve doktorlarının bulunduğu Bahçelievler'deki hastaneye biran önce yetişmek için yola çıktıklarını anlatan Giray, şunları söyledi: "Bahçelievler'de doktorumuz. Onun yanına gelmemiz gerekiyordu. Sancı saat 05.00 gibi başladı ama evden çıkıp buraya gelinceye kadar sancılar çok şiddetlendi. Ben de doğuracağımı anlayınca kendimce pozisyon aldım arabanın ön koltuğunda. Baktım ki bebek geliyor… Nasıl olsa kadınlar eskiden de bu şekilde doğuruyordu, aklıma onlar geldi. Tabii acı, sancı hepsini yaşadım. Biraz yüksek sesle bağırmış, çağırmış da olabilirim ama bebek baktım ki geliyor artık, onu doğurmak zorunda olduğumu anlayınca, gerekeni yapmak durumundaydım. Çünkü onu anne karnında  bırakmaya çalışmak hayatını tehlikeye atmak anlamına geliyordu. Sonra bir baktık geldi. Kafası gelince artık devamını almak durumunda kaldım. Kafası çıkınca, kafasını tuttum ve kucağıma yatırdım. Çok da sakin bir şekilde doğdu oğlum sağ olsun… Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim. Çıktığımda artık oğlumuz kucağımızdaydı. Doğmuştu. Bizim için gerçekten unutulmaz bir an. Biz şanslıyız, bebeğimizi babamızın da gayretiyle sağlıkla kucağımıza aldık"

"POLİS DESTEK OLDU, BİR ARAÇ TÜNELDE ESKORTLUK ETTİ"Baba Deniz Giray ise o anları şöyle anlattı:  "Öncelikle çok panik oldum tabii ben de, ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Anlayamadık nasıl bir şey geldiğini, mosmor  bir şey geldi. Daha sonradan anladık çocuk olduğunu. Eşim o sırada bağırmaya başladı. ben geleceğini tahmin etmiyordum. O sırada benim kornam bozuldu. Dörtlülerle, selektörlerle gidiyordum zaten. Sağ olsunlar Avrasya Tüneli'ne kadar bir polis bize destek oldu, emniyet şeridinden geldik. Avrasya Tüneli'nde de bir eskort arabası arkamıza takıldı. Yol veren herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten bir acil durum olduğunda memleketimizin insanı yol veriyormuş. Kartal'dan buraya sabah 8 trafiğinde 48 dakikada geldik. Doğum Avrasya Tüneli'ne girince başladı. içeri girdiğimizde sancı üst noktadaydı ve tünelden çıktığımızda Devin Ege bizimle birlikteydi"

KORDONU ARABADA KESİLDİBebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldikten sonra o anları kaydeden baba Deniz Giray de  "Tam doğum anını kaydedemedik tabii ki, o sırada biz de çok paniktik. Avrasya Tüneli'nden çıktıktan 10 dakika sonra çekebildim. Doğmuştu artık, durumu iyiydi bize göz kırpıyor, hareket ediyordu. Paniğimiz biraz azalmıştı.  Onu sardık, o zaman çekebildik. Hastaneye gelince, Canan hemşire hemen arabaya koştu, bindi. Kordonu arabada kesildi. Tüm operasyon koltukta oldu" ifadesini kullandı.  Görüntü dökümü:  ------------------------Ailenin trafikte ilerlerken çektiği görüntüler-Babanın doğumdan sonra çektiği görüntüler-Hastanede arabaya gelen sağlık görevlilerinin görüntüleri-Aile ile röp. -Hastaneden çıkmaları -Avrasya'dan geçerek evlerine dönmeleri-Muhabir anonsu(Beyza Nur GÜLER)-Genel ve detay


AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK
AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK

Avrasya Tüneli, Doğum, Bebek, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVRASYA TÜNELİ'NDE DOĞUM; TÜNELE 2 KİŞİ GİRDİK 3 KİŞİ ÇIKTIK - Son Dakika


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