Son Dakika Haberleri: Avrasya Tüneli'nde dubalara böyle makas attı
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Avrasya Tüneli'nde dubalara böyle makas attı

28 dakika önce

Avrasya Tüneli'nde dubalara böyle makas attıİSTANBUL - Avrasya Tüneli'nde şeritlerin arasına koyulan dubalara makas atan sürücü tehlike saçtı.

Avrasya Tüneli'nde dubalara böyle makas attı

İSTANBUL - Avrasya Tüneli'nde şeritlerin arasına koyulan dubalara makas atan sürücü tehlike saçtı.

Trafik akış halindeyken Avrasya Tüneli'nde dubalara makas atan sürücünün tehlike saçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şeritlerin arasına koyulan dubalara makas atarak trafikte tehlike saçan sürücü diğer sürücülerinde hayatını tehlikeye attı.

Avrasya Tüneli'nde dubalara böyle makas attı

Avrasya Tüneli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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