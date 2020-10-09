Avrasya Tüneli'nde ödemeler Masterpass'le otomatik yapılabiliyor - Son Dakika

Mastercard, Avrasya Tüneli geçiş ödemelerinin, Avrasya Tüneli mobil uygulaması üzerinden Masterpass ile hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına olanak tanıyor.

Mastercard'tan yapılan açıklamaya göre şirket, akıllı şehirlere yönelik temassız ve hızlı ödeme uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

İstanbul'un trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu Kumkapı ve Koşuyolu arasını 5 dakikaya indirerek hayatı kolaylaştıran Avrasya Tüneli, Masterpass altyapısı ile yenilenen mobil uygulamasında geçiş ödemelerinin hızlı ve otomatik olarak yapılmasına imkan veriyor.

Geçiş ardından otomatik ödeme talimatından ödeme alınması, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de ilk defa hayata geçen sistem sayesinde OGS/HGS'de yeterli bakiyesi olmayan, ya da hiç kullanmayan sürücüler de geçişlerini ihlale düşmeden otomatik olarak ödeyebiliyor.

Temassız toplu taşıma ödemeleri, yakıt ve otopark ödemeleri gibi kent hayatına değer katan çözümler üreten Mastercard ile tünel ödemesini kayıtlı plaka üzerinden otomatik olarak yapabilmek için iOS ya da Android cihazlara Avrasya Tüneli uygulamasını indirmek gerekiyor.

Plaka tanımlamasının ardından, kullanıcılar Masterpass'e kayıtlı kartlarından dilediklerini sisteme tanımlayabiliyor. Eğer daha önce kayıt olunmadıysa, sadece ilk sefere mahsus olmak üzere Masterpass'e kart kaydı yapılarak ödeme talimatı verilebiliyor. Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından, tünel geçişlerine ilişkin ödemeler uygulama üzerinden otomatik olarak yapılırken, kullanıcılar Masterpass altyapısını kullanan 3 bini aşkın işyerinde hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyor.