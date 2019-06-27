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Avrasya Tüneli'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

1 saat önce

Avrasya Tüneli'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Avrasya Tüneli durma noktasına geldi Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücüler dikkat Köprülerdeki çalışma Avrasya Tüneli'nde yoğunluğa sebep oldu İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım...

Avrasya Tüneli'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Avrasya Tüneli durma noktasına geldi
Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücüler dikkat
Köprülerdeki çalışma Avrasya Tüneli'nde yoğunluğa sebep oldu İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları trafiği felç etti. Avrasya Tüneli'ne yönelen sürücüler tüneli durma noktasına getirdi. Avrasya Tüneli'nde yoğunluk havadan görüntülendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları başladı. 52 gün sürecek olan çalışmalar, ilk gününde İstanbul'un ana arterleri ve ara yollarında ciddi yoğunluk oluşturdu. Alternatif yolları deneyen sürücülerin bir kısmı Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçmek için Avrasya Tüneli'ne yöneldi. Avrasya Tüneli'nde araç yoğunluğundan dolayı metrelerce araç kuyruğu oluştu. Tüneldeki araç trafiği havadan görüntülendi.
Avrasya Tüneli'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:11 Kaynak: İHA
Fatih Sultan, İstanbul, Avrasya Tüneli, 3. Sayfa
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