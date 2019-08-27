Avrasya Tüneli'nde trafik kazası

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.

Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken araç çekiciyle tünelden çıkarıldı.

Olay yerine ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken tünelin Avrupa Yakasından Anadolu'ya geçiş yönü, trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa Yakasından Anadolu yönüne seyir halinde olan Azerbaycan plakalı Hacıyar Rauf Şüküroğlu idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Avrasya Tüneli 'nin Avrupa Yakasından Anadolu'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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