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Avrasya Tüneli'nde trafik kazası

1 saat önce

Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakasından Anadolu'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakasından Anadolu'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa Yakasından Anadolu yönüne seyir halinde olan Azerbaycan plakalı Hacıyar Rauf Şüküroğlu idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Olay yerine ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken tünelin Avrupa Yakasından Anadolu'ya geçiş yönü, trafiğe kapatıldı.

Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken araç çekiciyle tünelden çıkarıldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.

Avrasya Tüneli, Azerbaycan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:24 Kaynak: AA
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Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç girişine kapatıldı (1)
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