Avrasya Tüneli'nden geçişe yüzde 56 zam; Türkiye'de köprü geçiş ücretleri 1 yılda yüzde 134 arttı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrasya Tüneli'nden geçişe yüzde 56 zam; Türkiye'de köprü geçiş ücretleri 1 yılda yüzde 134 arttı - Son Dakika Dünya

Avrasya Tüneli'nden geçişe yüzde 56 zam; Türkiye'de köprü geçiş ücretleri 1 yılda yüzde 134 arttı

6 saat önce

Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan İstanbul’daki Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretine yüzde 56 zam geldi. 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibariyle geçerli olacak tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL; minibüsler için ise 54,70 TL olarak açıklandı.

Avrasya Tüneli'nden geçişe yüzde 56 zam; Türkiye'de köprü geçiş ücretleri 1 yılda yüzde 134 arttı, System.String[]

Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 56 zam geldi. 1 Şubat 2020 saat 00: 00 itibariyle geçerli olacak tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL; minibüsler için ise 54,70 TL olarak açıklandı. Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30 lira; minibüsler içinse 34,90 liraydı. Köprü geçiş ücretleri son 1 yılda Türkiye'de en çok zamlanan ikinci ürün veya hizmet oldu. Köprü geçiş ücretleri son 1 yılda yüzde 134 arttı.


Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak tespit edildi. 1 Temmuz 2018'da belirlenen fiyatlara göre Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL idi.

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Avrasya Tüneli, Avrupa, Asya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:07 
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