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Avrasya Tüneli'nden geçişe yüzde 56 zam; Türkiye'de köprü geçiş ücretleri 1 yılda yüzde 134 arttı
59 dakika önce
Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan İstanbul’daki Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretine yüzde 56 zam geldi. 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibariyle geçerli olacak tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL; minibüsler için ise 54,70 TL olarak açıklandı.
Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 56 zam geldi. 1 Şubat 2020 saat 00: 00 itibariyle geçerli olacak tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL; minibüsler için ise 54,70 TL olarak açıklandı. Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30 TL; minibüsler içinse 34,90 TL'ydi.
Köprü geçiş ücretleri son 1 yılda Türkiye'de en çok zamlanan ikinci ürün veya hizmet oldu. Köprü geçiş ücretleri son 1 yılda yüzde 134 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:22
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