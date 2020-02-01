Avrasya Tüneli'nden geçişe yüzde 56 zam; Türkiye'de köprü geçiş ücretleri 1 yılda yüzde 134 arttı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrasya Tüneli'nden geçişe yüzde 56 zam; Türkiye'de köprü geçiş ücretleri 1 yılda yüzde 134 arttı - Son Dakika Dünya

Avrasya Tüneli'nden geçişe yüzde 56 zam; Türkiye'de köprü geçiş ücretleri 1 yılda yüzde 134 arttı

59 dakika önce

Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan İstanbul’daki Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretine yüzde 56 zam geldi. 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibariyle geçerli olacak tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL; minibüsler için ise 54,70 TL olarak açıklandı.

Avrasya Tüneli'nden geçişe yüzde 56 zam; Türkiye'de köprü geçiş ücretleri 1 yılda yüzde 134 arttı, System.String[]

Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 56 zam geldi. 1 Şubat 2020 saat 00: 00 itibariyle geçerli olacak tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL; minibüsler için ise 54,70 TL olarak açıklandı. Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30 TL; minibüsler içinse 34,90 TL'ydi.


Köprü geçiş ücretleri son 1 yılda Türkiye'de en çok zamlanan ikinci ürün veya hizmet oldu. Köprü geçiş ücretleri son 1 yılda yüzde 134 arttı.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrasya Tüneli, Avrupa, Asya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı
İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi Çinli uzmanlar, koronavirüsünü 15 dakikada tespit edebilecek test geliştirdi Çin'den korkutan koronavirüs açıklaması: İyileşen kişiler tekrar hastanabilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 01:21:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya Tüneli'nden geçişe yüzde 56 zam; Türkiye'de köprü geçiş ücretleri 1 yılda yüzde 134 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]