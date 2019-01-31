Son Dakika Haberleri: Avrasya Tüneli'nden Otomobil Geçiş Ücreti 32,20 TL Oldu

Avrasya Tüneli'nden Otomobil Geçiş Ücreti 32,20 TL Oldu

1 saat önce

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine bugün gece yarısından geçerli olmak kaydıyla zam yapıldığı bildirildi.

Avrasya Tüneli'nden Otomobil Geçiş Ücreti 32,20 TL Oldu, System.String[]
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine bugün gece yarısından geçerli olmak kaydıyla zam yapıldığı bildirildi.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) tarafından işletilen Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

Bu arada, Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 lira, minibüsler için ise 34,90 lira olarak uygulanıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Avrasya Tüneli, Ekonomi
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