Avrasya Tüneli, 4,1 milyon sürücü tarafından 64,5 milyon kez kullanıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, dünyada iki kıtayı denizin altından birleştiren ilk çift katlı karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan Avrasya Tüneli'nin bugüne kadar 4,1 milyon sürücü tarafından 64,5 milyon kez kullanıldığını ve ülke ekonomisine 6 milyar liralık katkı sağladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da trafik sıkışıklığının azaltılmasına önemli katkı sağlayan Avrasya Tüneli'nin 4 yıl önce işletmeye açıldığı ve kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufu sağladığı belirtildi. Tünelin, 2020 yılında etkili olan koronavirüs salgınına rağmen 4 yıllık süreçte 4,1 milyon sürücü tarafından 64,5 milyon kez kullanıldığı ifade edildi.

152 BİN TON YAKIT TASARRUFU SAĞLANDIKozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, toplamda 111 milyon saat zaman tasarrufu, 152 bin ton yakıt tasarrufu, 64 bin ton emisyon azalımı ve 1,3 milyar araç-kilometre azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine katkısının 6 milyar lirayı bulduğu belirtildi. Avrasya Tüneli'nden yıllık ortalama günlük birim araç geçişi 2017 yılında 42 bin 34, 2018 yılında 48 bin 99, 2019 yılında 49 bin 37, 2020 yılında ise 34 bin 145 oldu. Dünyadaki benzer projelerle karşılaştırıldığında, üç yılda yakalanan bu kapasitenin, Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiği için sağladığı faydaları daha net ortaya çıkardığı belirtilirken; 2020 yılında en az araç geçişinin sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, en çok araç geçişinin ise 10 Ocak 2020 Cuma günü 62 bin 846 birim araç olarak gerçekleştiği bildirildi.