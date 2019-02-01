Son Dakika Haberleri: Avrasya Tüneli Tekrar Ulaşıma Açıldı

Avrasya Tüneli Tekrar Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Avrasya Tüneli tekrar ulaşıma açıldıİSTANBUL - Saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya tüneli, bakım ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Avrasya Tüneli tekrar ulaşıma açıldı

İSTANBUL - Saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya tüneli, bakım ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:32 Kaynak: İHA

Avrasya Tüneli, Güncel
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