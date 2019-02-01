Avrasya Tüneli Tekrar Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Avrasya Tüneli tekrar ulaşıma açıldıİSTANBUL - Saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya tüneli, bakım ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.
Avrasya Tüneli
tekrar ulaşıma açıldı
İSTANBUL - Saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya tüneli, bakım ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:32 Kaynak: İHA
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