Son Dakika Haberleri: Avrasya Tüneli Tekrar Ulaşıma Açıldı

Avrasya Tüneli Tekrar Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya tüneli, bakım ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Avrasya Tüneli Tekrar Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya tüneli, bakım ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:52 Kaynak: İHA

Avrasya, Güncel
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