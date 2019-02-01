Avrasya Tüneli Tekrar Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya tüneli, bakım ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.
Saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya
tüneli, bakım ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:52 Kaynak: İHA
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