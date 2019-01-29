Son Dakika Haberleri: Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatılacak

Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatılacak

1 saat önce

Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle saat 00.01 ile 05.00 arası iki yönlü trafiğe kapatılacak.

Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatılacak, System.String[]
Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle saat 00.01 ile 05.00 arası iki yönlü trafiğe kapatılacak.

Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Tünel işletmesi kalite standartları kapsamında geliştirilecek çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Tünelden çift yönlü olarak gece saat 00.01 ile 05.00 arasında araç geçişi yapılmayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Avrupa, Asya, Avrasya Tüneli, Güncel
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