Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatılacak
1 saat önce
Avrasya Tüneli, 15 Mart Cuma günü 00.01 ile 05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Avrasya Tüneli
, 15 Mart Cuma günü 00.01 ile 05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Asya
ve Avrupa
yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 15 Mart Cuma günü işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılacak. Tünelden çift yönlü olarak gece saat 00.01 ile 05.00 saatleri arasında araç geçişi yapılmayacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:28 Kaynak: İHA
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