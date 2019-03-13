Son Dakika Haberleri: Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatılacak

Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatılacak

1 saat önce

Avrasya Tüneli, 15 Mart Cuma günü 00.01 ile 05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatılacak, System.String[]
Avrasya Tüneli, 15 Mart Cuma günü 00.01 ile 05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 15 Mart Cuma günü işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılacak. Tünelden çift yönlü olarak gece saat 00.01 ile 05.00 saatleri arasında araç geçişi yapılmayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

Asya, Avrasya Tüneli, 3. Sayfa
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