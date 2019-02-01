Son Dakika Haberleri: Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatıldı

Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatıldı

1 saat önce

Avrasya Tüneli bu gece saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı.

Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatıldı, System.String[]
Avrasya Tüneli bu gece saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı.

Avrasya Tüneli bu gece saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi. Daha önceden yapılan açıklamada "01.02.2019" tarihinde saat 00.00 - 05.00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verilmişti. 5 saat kapalı kalacak olan Avrasya Tüneli çalışmalar sonrasında tekrar trafiğe açılacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:51 Kaynak: İHA

Avrasya Tüneli, Güncel
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