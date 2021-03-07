Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı - Son Dakika

Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı

07.03.2021 16:27
Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli'nin 4 yılda 4,1 milyon sürücü tarafından 64,5 milyon kez kullanıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli'nin 4 yılda 4,1 milyon sürücü tarafından 64,5 milyon kez kullanıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli'nin, nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul'un trafik sıkışıklığının azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağladığı belirtildi.

Tünelin işletmeye alındıktan sonra hem kullanıcılarına hem de ülke ekonomisine katkı verdiği ifade edilen açıklamada, 4 işletme yılı sonunda 4,1 milyon farklı plakalı aracın 2020'de etkili olan salgın sürecine rağmen tüneli toplamda 64,5 milyon kez kullandığı ve kullanıcıların 1 saatlik zaman tasarrufu sağladığı bildirildi.

Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, toplamda 111 milyon saat zaman tasarrufu, 152 bin ton yakıt tasarrufu, 64 bin ton emisyon azalımı ve 1,3 milyar araç-kilometre azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 milyar liralık katkıda bulunulduğu belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, Avrasya Tüneli'nden yıllık ortalama günlük birim araç geçişi 2017'de 42 bin 34, 2018'de 48 bin 99, 2019'da 49 bin 37, 2020'da ise 34 bin 145 oldu. Dünyadaki benzer projelerle karşılaştırıldığında 3 yılda yakalanan bu kapasite, Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiği için sağladığı faydaları ortaya koydu. 2020'de en az araç geçişi sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, en çok araç geçişi ise 10 Ocak 2020 Cuma günü 62 bin 846 birim araç olarak gerçekleşti.

İstanbul trafiğinin yoğun olduğu saatlerde tam kapasite ile çalışarak köprülerin yükünü azalttı. İstanbul Boğazı'ndaki geçişlerin yaklaşık yüzde 12'lik kısmında Avrasya Tüneli kullanıldı. Bu oran yüzde 15'e yükseldiğinde tünel yüzde 100 kapasiteye ulaşacak ve garanti sayılarını geçerek devlete gelir kazandırır duruma gelecek. Sözleşme gereği, garanti seviyesini aşan kısım için ilave gelecek gelirin yüzde 30'u devletin kasasına girecek ve kamuya ilave kaynak yaratılacak.

Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı
Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı
Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı
Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı
Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı

İstanbul Boğazı, Avrasya Tüneli, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı - Son Dakika Ekonomi


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