Avrasya Tüneli ücretlerine yüzde 26 zam geldi! Otomobil geçiş ücreti 46 liraya çıktı - Son Dakika

Avrasya Tüneli ücretlerine yüzde 26 zam geldi! Otomobil geçiş ücreti 46 liraya çıktı

01.02.2021 10:23

Avrasya Tüneli ücretlerine bugünden itibaren yüzde 26 zam geldi. Ocak ayı sonu itibariyle 36.40 lira olan otomobil geçiş ücreti 46 liraya çıktı.

Yap-işlet devret modeli ile yapılan geçiş garantili Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine 1 Şubat 2021 itibarıyla zam geldi.

HER GÜN TÜNELİ KULLANAN AYDA 2 BİN 852 LİRA ÖDEYECEK

Yüzde 26'lık fiyat artışıyla otomobiller için Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti 46 lira, minibüsler için ise 69 lira oldu. Her gün tüneli kullanan bir araç sahibi gidiş – dönüş için ayda 2 bin 852 lira ödeyecek.

Toplam 1.2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli, 20 yıl süreyle daha Türk-Güney Kore ortaklı ATAŞ şirketince işletilecek. Toplam 14.6 kilometre olan tünelin 5.4 kilometrelik bölümü deniz tabanına yapıldı. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor.

2019 ZAMMI SONRASI GEÇİŞ MİKTARI YÜZDE 1.62 AZALDI

Avrasya Tüneli'nde 2018 yılında geçiş yapan araç sayısı 17 bin 556 iken, 2019 yılında yapılan zam sonrası 17 milyon 271 bin araç geçişi sağlandı. Zam sonrası geçiş miktarı yüzde 1.62 azaldı. 2020 yılında pandemi sebebi ile bu sayı 12.8 milyon araç sayısına indi.

Avrasya Tüneli ücretlerine yüzde 26 zam geldi! Otomobil geçiş ücreti 46 liraya çıktı

Avrasya Tüneli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrasya Tüneli ücretlerine yüzde 26 zam geldi! Otomobil geçiş ücreti 46 liraya çıktı - Son Dakika Ekonomi


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