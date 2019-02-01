Avrasya Tüneli Ulaşıma Açıldı
45 dakika önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAGECE saatlerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli, çalışmanın sona ermesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
GECE saatlerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli
, çalışmanın sona ermesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Gece saat 00.00 ve 05.00 arası bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve Avrasya Tüneli işletmesi tarafından ulaşıma kapatılan Avrasya tüneli, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, saat 05.00'te yeniden trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:43 Kaynak: DHA
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