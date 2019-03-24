Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Yenikapı'daki "Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılacağı Yenikapı'daki "Cumhur İttifakı Büyük İstanbul
Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli
ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Avrasya Tüneli, yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Asya
ile Avrupa
yakasını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 24 Mart Pazar günü İstanbul Valiliğinin kararıyla Yenikapı'da yapılacak olan Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle, saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:52 Kaynak: İHA
Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
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