Avrasya Tüneli, yarın motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacak - Son Dakika
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Avrasya Tüneli, yarın motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacak

30.04.2022 11:54
Avrasya Tüneli, yarın motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'nin yarından itibaren motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacağı belirtildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'nin yarından itibaren motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacağı belirtildi. Motosikletlerin tek yön geçişinin gündüz tarifesinde 20 lira 70 kuruş, gece tarifesinde ise 10 lira 35 kuruş olarak ücretlendirileceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli'nin 22 Aralık 2016 tarihinde hizmete girdiği anımsatılarak, tünelin Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiği, İstanbul trafiğini de önemli ölçüde rahatlattığı kaydedildi. Açıklamada, "Avrasya Tüneli'ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20 lira 70 kuruş, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10 lira 35 kuruş olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli'nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek" denildi.

Avrasya Tüneli'nin özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalar arası geçişte alternatif olacağına işaret edilen açıklamada, otomobil ve minibüs tipindeki hafif araçlara ek olarak motosikletler için de güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlanacağı kaydedildi.

Motosikletler için alınan bu kararın, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsadığı belirtilerek, "Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak. Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek" denildi.


Avrasya Tüneli, yarın motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacak
Avrasya Tüneli, yarın motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacak
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Avrasya Tüneli'nden motosikletler için tek yön geçiş ücretleri gündüz 20,70 TL gece ise 10,35 TL olarak belirlendi Avrasya Tüneli'nden motosikletler için tek yön geçiş ücretleri gündüz 20,70 TL gece ise 10,35 TL olarak belirlendi

Avrasya Tüneli, Motosiklet, İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avrasya Tüneli, yarın motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacak - Son Dakika


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