Avrasya ülkelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

29.10.2020 18:09
Avrasya ülkelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü, Türkiye'nin Avrasya'daki birçok dış temsilciliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sosyal medya platformları üzerinden kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü, Türkiye'nin Avrasya'daki birçok dış temsilciliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sosyal medya platformları üzerinden kutlandı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Facebook üzerinden yayınladığı videoda, Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkarak Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanların aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, 97 yıldır tarihi derinliği, kültürel ve insani birikimi, kendi özgün değerleri temelinde yoluna devam ettiğini vurgulayan Güldere, "Dünyanın en geniş beşinci diplomasi ağına sahip, dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri ve kurulduğu günden beri mazlum halkların sesi olarak aynı şevkle yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Güldere, Türkiye'nin, bu yıla damgasını vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 100 bin vatandaşını tahliye ederek ve 146 ülkeye yardım göndererek gücünü ve küresel vizyonunu ortaya koyduğunu bildirdi.

Bu süreçte uluslararası ortaklarla iş birliğine önem verdiklerini dile getiren Güldere, "Bu kapsamda, Ukrayna ile ilişkilerimizin seyrinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Devlet başkanı düzeyinde iki ziyareti dahi sığdırmayı başardığımız 2020, pandeminin bile Türkiye-Ukrayna ilişkilerini yavaşlatamayacağını gösterdi." dedi.

Güldere, "Kırım Tatarı, Gagauz ve Ahıskalı soydaşlarımızın Ukrayna'daki mevcudiyeti, elbette bizi daha da yakınlaştıran bir husustur. Ticaretten turizme, savunma sanayisinden tarıma her alanda Ukrayna ile ilişkilerimiz çok yoğun ama daha da güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan

Kırgızistan'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin iş birliğiyle çevrimiçi yayınlanan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı" ile kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı okulların öğrencileri ve öğretmenleri ile Büyükelçilik mensuplarının çocuklarının da katıldığı program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının yayınlandığı programda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Cumhuriyet konulu belgesel ve Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin katkısıyla hazırlanan Cumhuriyet Müzesi Sanal Turu belgeseli izletildi.

Kırgız-Türk Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyet temalı şiir ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vecizelerini okudu.

Manas'ın Kızları Dans Topluluğu, Türk halk dansı gösterisi sundu, Fetih Erenler, "Karabağ" adlı eseri seslendirdi.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Sosyal Medya, Avrasya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri - Son Dakika


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