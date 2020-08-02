Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Özbekistan, Azerbaycan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler, System.String[]

Özbekistan, Azerbaycan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde ülkede vaka sayısının 296 artarak 25 bin 336'ya, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 3 artışla 151'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede iyileşenlerin sayısının 534 artarak 15 bin 833'e ulaştığı ve hastaların yüzde 62'sinin iyileştiği vurgulandı.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 352 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Azerbaycan'da 286 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 286 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 32 bin 443'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 639 artarak 27 bin 113'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 462'ye çıktı.

Bugüne kadar 738 bin 963 testin yapıldığı Azerbaycan'da 4 bin 868 kişinin tedavisi sürüyor.

Moldova'da 249 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 249 artarak 25 bin 362'ye, ölü sayısı 3 artışla 791'e yükseldi.?

245 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 17 bin 816'ye ulaştı.?

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 31 bin kişi gözetimde tutuluyor.

Belarus'ta vaka sayısı 68 bini geçti?

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 121 artarak 68 bin 67'ye, ölü sayısının 4 artışla 567'e çıktığı belirtildi.?

Açıklamada, 210 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 62 bin 896'ya ulaştığı aktarıldı.?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.?

Tacikistan'da vaka sayısı 7 bin 495 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 44 artarak 7 bin 495'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 61'e çıktı.

1158 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 43 artarak 6 bin 276'ya yükseldi.

Kazakistan'da toplu taşıma yeniden çalışmaya başlayacak

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da temmuzun başında vaka sayısının hızla artmasıyla faaliyeti durdurulan toplu taşıma araçları yarından itibaren yeniden çalışmaya başlayacak.

Nur Sultan Valisi Altay Kulginov, toplu taşıma araçlarına maskesiz girişin yasak olduğunu ve günlük denetlemeler yapılacağını bildirdi.

Ülkede bugüne kadar 91 bin 593 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 61 bin 839'u iyileşmiş, 829 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 06:49

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan bir kişi, az kalsın canından oluyordu SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Şoför, bayramını kutlamayan yolculara sitem etti, yolcular alkışlayarak bayramını kutladı Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla oldukça beğeni topluyor Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın? Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?         
17:53
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim         
17:26
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti         
17:22
Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı         
17:18
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak         
16:49
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu         
16:25
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü         
16:22
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi         
15:48
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar         
15:45
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?         
15:16
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı         
14:47
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı         
14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan psikoloji eğitimi konusunda talimat: Rapor hazırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan psikoloji eğitimi konusunda talimat: Rapor hazırlayın         
13:58
Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması da cezadan kurtaramadı Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması da cezadan kurtaramadı         
13:36
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu         
13:06
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?         
12:51
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor         
12:36
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
12:36
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı         
12:12
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü         
11:45
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı         
11:38
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı         
11:36
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti         
11:34
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar         
10:57
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
10:40
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı         
09:59
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi         
09:40
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor         
08:40
Yürek yakan acı! Akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı Yürek yakan acı! Akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı         
08:24
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi         
08:05
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı         
07:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2020 01:15:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei