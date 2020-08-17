Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 1464 artarak 92 bin 820'ye, virüsten ölen sayısının ise 19 artarak 2 bin 89'a çıktığını belirtti.

Son 24 saatte 14 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını kaydeden Stepanov, vakalardan 6 bin 374'ünün çocuk, 9 bin 753'ünün sağlık çalışanı olduğunu aktardı.

Ülkede 342 kişinin iyileştiğini ve böylece sağlığına kavuşan sayısının 48 bin 164 olduğunu belirten Stepanov, 213 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Hastanede virüsten tedavi gören kişi sayısının arttığına dikkati çeken Stepanov, "18-24 Mayıs'ta 742, geçen hafta ise 1991 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Gördüğünüz gibi, hastaneye kaldırılan kişi sayısı 3 kat arttı." dedi.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 42 bin 567 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan başkent Kiev, salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle "sarı bölge" statüsüne geçti. Buna göre, şehirde Kovid-19'a karşı alınan bazı tedbirler sıkılaştırıldı.

Kentte, kapalı alanlarda ve toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu devreye girdi.

Kültür, spor, eğlence, dini etkinliklerin yapılmasına da kısıtlamalar getirildi.

Ayrıca vatandaşlar, sokaklarda kimliği olmadan dolaşamayacak.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, geçen hafta 1847 kişide virüsün tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.

Özbekistan'da ibadethaneler açıldı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 404 artarak 35 bin 513'e, ölü sayısının 4 artışla 234'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 309 artarak 30 bin 973'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 87'sinin iyileştiği vurgulandı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 306 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetilmeye başlandığı Özbekistan'da, cami, sinagog ve ibadethaneler yeniden açıldı. Şimdilik cuma namazı kılınmayacak, hafta sonları da toplu ibadet yapılmayacak.

Kazakistan'da hafta içi sıkı karantina tedbirleri gevşetildi

Kazakistan'da Kovid-19 Devlet Komisyonunun geçen hafta sıkı karantina tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesine yönelik aldığı karar yürürlüğe girdi.

Bugünden itibaren hafta içi alışveriş merkezleri, kapalı pazarlar, spa merkezleri, güzellik salonları, açık hava etkinlikleri, çocuk eğitim merkezlerinin faaliyetine sıhhi kurallara uyulması şartıyla izin verildi.

Havuzsuz fitness salonları, hamam, sauna, eğitim merkezleri, okul öncesi eğitim merkezleri, nöbetçi okul öncesi kurumlar açıldı.

Öte yandan karantina tedbirleri kitlesel spor etkinlikleri, aile kutlamaları, toplu cenaze ve anma merasimleri, törenler ve diğer halka açık etkinliklerin yapılmasına uygulanan yasak sürüyor.

Gece kulüpleri, sinema ve diğer tesislere karaoke, yemek alanları, sinemalar kapalı kalmaya devam ediyor. Müze, konferans, sergi, forum gibi etkinliklerin yapılmasına henüz izin verilmedi.

Hafta içi karantina tedbirlerinin hafifletilmesine rağmen, sıkı karantina hafta sonları devam edecek. Hafta sonları 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması sınırlandırılacak, toplu taşıma hizmet vermeyecek, sadece marketler ve eczaneler açık olacak.

Ayrıca işverenlere yüzde 80 personel için uzaktan çalışma uygulamasını devam ettirmeleri önerildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 337 artarak 103 bin 33'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1219 artarak 82 bin 777'ye ulaştı. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 1415'e yükseldi.

18 binden fazla hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede 406 kişinin durumu ağır, 103 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 141 artarak 18 bin 606'ya, zatürreden ölenlerin sayısı 2 artarak 218'e yükseldi.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 135 artarak 41 bin 991'e, ölü sayısı 1 artışla 1496'ya çıktı.

Salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürreden hasta 34 bin 567 kişi iyileşti.

Ülkede toplu etkinliklere ve ibadetlere getirilen yasak sürüyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 38 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 41 bin 701'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 6 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 824'e yükseldi.

Ülkede, bugüne kadar 34 bin 655 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 978 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 5 kişide daha virüs görülmesiyle vaka sayısının 1382'ye, sağlığına kavuşan hastaların sayısının da 4 artarak 1092'ye yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınında 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 597 kişi karantinada, 249 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan, Özbekistan, Karantina, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:27

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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