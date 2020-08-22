Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Ukrayna'da, son 24 saatte 2 bin 328 ile bugüne kadar en yüksek günlük rakam görülürken toplam vaka sayısı 103 bine yaklaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 161'i çocuk, 148'i sağlık çalışanı 2 bin 328 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 102 bin 971'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 43 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, vakalardan 6 bin 981'inin çocuk ve 10 bin 367'inin sağlık personeli olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 450 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, ölü sayısının 37 artışla 2 bin 244'e, iyileşen sayısının ise 657 artarak 51 bin 735'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 48 bin 992 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.?

Ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Bu ayın başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 3 gündür 2 binin üzerinde görülüyor.

Özbekistan'da günlük vaka sayısı 400'ün altına geriledi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısı 285 artarak 38 bin 231'e, ölü sayısı ise 4 artışla 262'ye çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısına 180 kişinin daha eklenerek iyileşen sayısının 33 bin 989'a yükselmesiyle ülkede hastaların iyileşme oranı yüzde 89 oldu.

Dün ülkedeki günlük vaka sayısı son bir aydan bu yana ilk defa 400'ün altına geriledi ve 381 vaka tespit edildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 980 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Kazakistan'da zatürre vaka sayısı 22 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 242 artarak 104 bin 313'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1792 artarak 89 bin 712'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 1496'ya yükseldi.

Ülkede 13 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 666 artarak 21 bin 930'a, zatürreden ölenlerin sayısı 6 artarak 249'a yükseldi.

Temmuz ayının başında 1500'ün üzerine çıkan günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustos ayında düşüşe geçmiş, 5 Temmuz'da uygulanan sıkı karantina 17 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetilmeye başlamıştı.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 186 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 42 bin 889'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmediği ülkede salgının görüldüğü tarihten bu yana 36 bin 56 kişi iyileşti.

Ülkede, dün Kovid-19 nedeniyle toplam ölü sayısı 1055 olarak açıklanmıştı.

Koronavirüs ile Mücadele Karargahı Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Almazbek Baatırbekov, Din İşleri Başkanlığına camilerin ibadete açılması için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

Ayrıca, epidemiyolojik durumunun iyileşmesi ile aralarında Türkiye'nin de olduğu 31 ülke vatandaşının Kırgızistan'a girişine izin verildi.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 138 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 42 bin 416'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 850'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 35 bin 907 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 605 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 9 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1435'e, iyileşen hastaların sayısının da 4 artarak 1132'ye yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınından dolayı 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 903 kişi karantinada bulunuyor, 278 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.