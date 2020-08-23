Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 159'i çocuk, 88'i sağlık çalışanı 1 bin 987 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 104 bin 958'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 22 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, vakalardan 7 bin 140'ının çocuk ve 10 bin 455'inin sağlık personeli olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 343 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, ölü sayısının 27 artışla 2 bin 271'e, iyileşen sayısının ise 500 artarak 52 bin 235'e ulaştığını söyledi.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 50 bin 452 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.?

Ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Bu ayın başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, dün 2 bin 328 kişide virüsün tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 286 artarak 38 bin 698'e, ölü sayısının ise 4 artışla 269'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 225 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 34 bin 576'ya çıktığı belirtildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 853 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

İki günden beri günlük vaka sayısının 400'ün altında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 ağustostan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 230 artarak 104 bin 543'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1377 artarak 91 bin 89'a ulaştı, böylece vakaların yüzde 88,4'ü iyileşmiş oldu.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 14 artarak 1510'a yükseldi, 12 bine yakın hastasının tedavisi sürüyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 730 artarak 22 bin 660'a, zatürreden ölenlerin sayısı 7 artarak 256'ya yükseldi.

Temmuz ayının başında 1500'ün üzerine çıkan günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustos ayında düşüşe geçmiş, 5 Temmuz'da uygulanan sıkı karantina 17 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetilmeye başlamıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 176 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 42 bin 792'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 852'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 35 bin 991 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 694 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 134 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 23'a çıktı.

Salgının görüldüğü tarihten bu yana 36 bin 397 kişi iyileşti ve son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 1056'ya yükseldi.

Gürcistan

Gürcistan'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 17 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 1452'ye yükseldiği bildirildi.

Bugüne kadar, virüsten 1132 hastanın iyileştiği ülkede Kovid-19 salgınından dolayı 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde, 6 bin 848 kişi karantinada bulunuyor, 269 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 12:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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