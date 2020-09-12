Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler, System.String[]

Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 531 artarak 42 bin 714, ölen sayısının ise 4 artışla 1118'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 32'sinin sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, 481 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 30 bin 918'e çıktığı aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 11 artarak 2 bin 14'e çıktı.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, 15 Mayıs'ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül'e kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Karar gereği, söz konusu uygulama kapsamında Kovid-19'a karşı alınan tedbirler de devam edecek.

Özbekistan'da vaka sayısı 46 bin 721 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içinde ülkede Kovid-19 vaka sayısı 223 artarak 46 bin 721, ölü sayısı 2 artarak 384'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 336 artarak 43 bin 359'a ulaştı ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ü iyileşti.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 978 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Belarus'ta vaka sayısı 74 bine yaklaştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 191 artarak 73 bin 975, yaşamını yitirenlerin sayısının 6 artışla 744'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, virüsten 178 kişinin iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 72 bin 547'ye ulaştığı kaydedildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 684 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 38 bin 172'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 167 artarak 35 bin 607'ye ulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 559 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 2 bin 727 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2006 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son 3 haftadır 200'ün altında seyrediyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 9 bini aştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 37 artarak 9 bin 14'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 35 artarak 7 bin 782'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 72 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1160 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 19:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarparak hurdaya döndü: 7 yaralı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı Fatih Terim'den iddialı sözler: Galatasaray seçenek olamaz Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşuna tepki: Puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü
Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor         
17:45
Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti         
17:31
Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı         
17:17
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu         
17:08
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'dan yeni görüntüler! Gün geceye döndü Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'dan yeni görüntüler! Gün geceye döndü         
16:51
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti         
14:17
Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek         
14:03
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek         
10:42
Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek         
10:16
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Merakına yenilip satılık salıncağa oturunca soluğu yerde aldı! O anlar kameraya böyle yansıdı Merakına yenilip satılık salıncağa oturunca soluğu yerde aldı! O anlar kameraya böyle yansıdı         
09:20
Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada         
08:42
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
Otomobilini denize süren şahsın cansız bedenini ekipler çıkardı Otomobilini denize süren şahsın cansız bedenini ekipler çıkardı         
01:14
Ailesinin uzaklaştırma kararı aldırdığı yaşlı adam günlerdir parkta yaşıyor Ailesinin uzaklaştırma kararı aldırdığı yaşlı adam günlerdir parkta yaşıyor         
00:58
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 02:31:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei