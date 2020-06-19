Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı kısıtlamalar yeniden getirildi - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle yeni tedbirler alındı

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, ülkede Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle düğün ve tören gibi geniş katılımlı etkinliklerin yasaklanması yönünde karar aldı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada ise son 24 saatte 450 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 13 bin 556'ya çıktığı bildirildi.

Son günde 2 binden fazla test yapıldığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 vakalarından 2 bin 71'inin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 273 artışla 7 bin 525 olduğu ve böylece Kovid-19 hastalarının yüzde 60'ının iyileştiği aktarıldı.

2 bin 94 Kovid-19 hastasının evde tedavi gördüğü ifade edilen açıklamada, ölü sayısının 6 artarak 450'ye ulaştığı kaydedildi.

Son 4 hafta içerisinde Kovid-19 vakalarının arttığına işaret edilen açıklamada, "8 ve 14 Haziran arasında vakalarda yüzde 29 artış izlendi. İyileşen sayısında ise yüzde 8 oranında düşüş yaşandı. Ölen sayısı ise yüzde 30 oranında arttı." ifadesine yer verildi.

Sağlık alanında 15 Mayıs itibarıyla olağanüstü halin ilan edildiği ülkede, 27 bin 688 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 22 artışla 1019'a ölü sayısı 36'ya ulaştı.

Azerbaycan'da bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu

Azerbaycan'da son 24 saatte tespit edilen 438 yeni vakayla Kovid-19 salgınında "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama" ulaşıldı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 438 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 11 bin 767'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 133 artarak 6 bin 325'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 143'e çıktı.

Bugüne kadar 410 bin 475 test yapılan ülkede 5 bin 299 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle daha önce kaldırılan bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu.

Karantina rejiminin 1 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede 21 Haziran itibarıyla başkent Bakü dahil 8 şehirde 2 hafta süreyle sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması devreye sokulacak.

Ayrıca ülkede 2 hafta boyunca kafe, lokanta, alışveriş merkezleri, kuaför ve güzellik salonları, müze ve sergi salonları kapalı olacak, spor müsabakaları yapılmayacak.

Nur Sultan'da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması yönünde karar alındı.

Karara göre vatandaşlar, ancak markete, iş yerlerine, eczane ve sağlık kurumlarına gidebilecek. 65 yaş üstü bireylerin acil ihtiyaç olmadan dışarı çıkması kısıtlanacak.

Söz konusu tarihlerde faaliyeti askıya alınacak olan alışveriş merkezleri, pazarlar, toplu taşıma araçları, gıda dışı marketler ve diğer halka açık yerlerde kapsamlı dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre 56 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 10 bin 195'e ulaştı.

Sağlık Bakan Yardmcısı Lyazat Aktayeva, ilk Kovid-19 vakalarının tespit edildiği 13 Mart'tan itibaren 1 milyon 271 binden fazla testin yapıldığını, günlük test sayısının 28 bine çıkarıldığını belirtti.

Salgın nedeniyle 105 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 16 bin 351 olarak açıklanmıştı.

Belarus'ta 676 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 676 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 57 bin 333'e çıktı.

Ölü sayısı ise 6 artarak 337, sağlığına kavuşanların sayısı 1252 artarak 35 bin 275 oldu.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede şimdiye kadar 821 bin 887 Kovid-19 testi yapıldı.

Özbekistan'da vaka sayısı 6 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 65 artarak 5 bin 920'ye çıktığı kaydedilirken yeni vakalardan 44'ünün karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği bildirildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının ise 74 artarak 4 bin 273'e ulaştığı vurgulanan açıklamada, şimdiye kadar saptanan toplam vakalardan yüzde 72'sinin iyileştiği aktarıldı.

Virüsle mücadele kapsamında daha önce alınan kısıtlamaların haftanın başında gevşetildiği Özbekistan'da, son dönemde günlük vaka sayısında artış görülüyor.

Ülkede şimdiye kadar toplam 850 bin test yapılırken halen 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün kayda geçtiği Özbekistan'da 1628 kişinin tedavisi sürüyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 5 bin 338 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 59 artarak 5 bin 338'e, taburcu edilenlerin sayısı ise 68 artarak 3 bin 830'a çıktı.

Kovid-19 kaynaklı 51 ölümün gerçekleştiği ülkede 1457 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da maske takmayan Başbakan ve kabine üyelerine para cezası

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un başkanlığında ülkedeki Kovid-19 durumuna dair Güvenlik Konseyi Toplantısı düzenlendi.

Ceenbekov, toplantıda yaptığı konuşmada, başbakanlık görevinden istifa eden Muhammedkalıy Abılgaziyev'i uğurlayan kabine üyelerinin maskesiz toplu fotoğraf çektirmelerine tepki göstererek idari para cezası uygulanması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Kubatbek Boronov, vatandaşlardan özür dileyerek kendisinin ve diğer kabine üyelerinin para cezası ödeyeceğini bildirdi.

Toplantıda, hastanelerde yatak kapasitesinin artırılması yönünde karar alındı.

Ayrıca 1 Ağustos'a kadar ülkenin salgınla mücadele konusundaki tüm ihtiyaçlarının giderilmesi kararlaştırıldı.

Karara göre, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında düğünlere ve aile etkinliklerine getirilen yasak sürecek.

Kırgızistan'da toplam vaka sayısı 2 bin 789, iyileşenlerin sayısı 1961, ölenlerin sayısı da 32 kişi olarak açıklanmıştı.