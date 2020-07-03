Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı yeniden önlemler alındı - NUR SULTAN - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a karşı yeniden önlemler alındı - NUR SULTAN

Avrasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu.

Avrasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu.

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Özbekistan'da günlük vaka sayısının belirgin ölçüde artması üzerine 1 Temmuz'dan itibaren bazı tedbirlerin yeniden alınmasına karar verildi.

Buna göre, halka açık yerlerde gündüz 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi, gece ise sokağa çıkılması yasaklandı.

Vatandaşlar, salgınla ilgili durumun yüksek riskli olduğu bölgelerde sadece sabah ve akşam saatlerinde, orta riskli olduğu bölgelerde ise gündüz saatlerinde araçlarını kullanabilecek.

Ülkedeki tüm pazar yerleri ve alışveriş merkezleri dezenfekte edilmek üzere hafta sonları kapatılacak.

Virüs belirtileri olmayan ve hastalığı hafif geçirenler 5 Temmuz itibarıyla evlerinde tedavi edilecek.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bir artarak 24'e, vaka sayısı 99 artışla 8 bin 298'e çıktı. 70 hasta daha sağlığına kavuştu ve böylece taburcu edilenlerin sayısı 5 bin 496'ya ulaştı.

Bugüne kadar 1 milyon 176 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 2 bin 778 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da hastaneler kapasitelerinin sonuna ulaşmak üzere

Salgının etkisinin arttığı Kazakistan'da belirti gösteren ve göstermeyen Kovid-19 vaka sayı 40 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan vaka sayısı 492 artarak 21 bin 819'a, asemptomatik vaka sayısı 1003 artarak 17 bin 642'ye ulaştı.

Virüsten 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 188'e çıktı.

Bugüne kadar 13 binden fazla vakanın iyileştiği ülkede, hastanede 9 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürerken, hastalık belirtileri bulunmayan vakalar evlerinde gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, ülkede neredeyse her ailenin salgınla karşılaştığını belirterek, "Kovid-19 her geçen gün yayılmaya devam ediyor. 30 Haziran itibarıyla enfekte olan vaka sayısı 40 bine yaklaştı." dedi.

Toplumda paniğe yol açan eczanelerde ateş düşürücü ilaç eksikliğiyle ilgili iddiaları yalanlayan Tsoy, ellerinde yeterli miktarda ilaç bulunduğunu söyledi.

Tsoy, akciğer tomografisi için kuyrukların oluştuğuna işaret ederek, "Ülkede 135 tomografi merkezi hizmet veriyor. Zatürre, daha ucuz ve yaygın dijital röntgen cihazlarla da teşhis edilebilir. Bu yöntem Kovid-19'u tedavi protokolüne eklenecek". diye konuştu.

1 milyon 200 bin testin satın alınacağını ifade eden Tsoy, ülkede bulunan 46 laboratuvarın kapasitesinin yetmemesi nedeniyle ağustos sonuna kadar 26 PCR test cihazının satın alınacağını dile getirdi.

Tsoy, ülkede ambulans başvurularının 1,8 kat, başkent Nur Sultan ile Almatı şehrinde ise 2 kat artığını kaydederek, "Ambulans ekip sıkıntısı oluştu. Şu an 807 yerli üretim ambulans tedariki için anlaşmalar imzalandı." dedi.

Kovid-19 hastaları için tahsis edilen 27 bin yatağın yüzde 60'ının dolduğunu, bu rakamın Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde yüzde 90'a ulaştığını belirterek Tsoy, ağustos sonuna kadar 10 bin yatağın daha temin edileceğini söyledi.

Ukrayna'da 706 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 706 kişinin virüse yakalandığını ve böylece Kovid-19 vaka sayısının 44 bin 334'e yükseldiğini bildirdi.

Vakalardan 3 bin 238'inin çocuk ve 6 bin 721'inin sağlık personeli olduğunu kaydeden Stepanov, şimdiye kadar 655 bin 750 Kovid-19 testinin yapıldığını aktardı.

Stepanov, ölü sayısının 12 artarak 1159'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 88 artışla 19 bin 115'e ulaştığını belirtti.

Kovid-19 salgının hızla yayılması nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmıştı.

Ermenistan'da 415 vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 415 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 25 bin 542'ye çıktı. Ölü sayısı da 10 artarak 443'e yükseldi.

Bugüne kadar 111 bin 844 test yapılan ülkede, 14 bin 48 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 904 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da virüsten 7 kişi daha öldü

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, son 24 saatte 279 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 296'ya yükseldiğini bildirdi.

Ölü sayısının 7 artarak 57'ye, iyileşen sayısının da 70 artışla 2 bin 370'e ulaştığı bilgisini paylaşan Karatayev, 721 Kovid-19 hastasının hastanelerde, 2 bin 370 kişinin de evinde tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Karatayev, vatandaşların hastasını özel araçla hastaneye getirebileceklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Erkin Asrandiyev'e yeni tip koronavirüs teşhisi konulduğu için meclis genel kurulundaki yeni kabinenin yemin törenine katılamadı.

Gürcistan'da 2 yeni vaka

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir gün içinde 2 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 931'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 794'e yükseldi.

Gürcistan'da böylece son 9 gündür günlük vaka sayısı 3'ü geçmiyor. En son 21 Haziran'da ülkede bir gün içinde 8 kişide virüs görülmüştü.

Bugüne kadar, Kovid-19 salgını nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 229 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 809 kişi karantinada bulunuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:46 Kaynak: AA

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