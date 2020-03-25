Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

6 saat önce

NUR Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Ukrayna ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Ukrayna ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve virüs bulaşan kişi sayısının 266'ya ulaştığı bildirildi.

Kazakistan'da 79 vaka

Kazakistan'da 11 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 79'a ulaştı.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, 15 Nisan'a kadar ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) salgının hızı azalmazsa uzatılabileceğini söyledi.

Kazak vatandaşların yurt dışından tahliyesi sürerken Suudi Arabistan'dan getirilen 33 kişi karantinaya alındı.

Başkent Nur Sultan'da karantinanın yedinci gününde doktorlar, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı görüntülerle halkı evde kalmaya çağırıyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 73'e yükseldi

Gürcistan hükümetinin, Kovid-19 ile ilgili oluşturulan internet sitesinde, vaka sayısının 6 artarak 73'e çıktığı belirtildi.

Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, hastalardan birinin daha iyileşmesiyle hastalığı atlatan kişi sayısının 10 olduğunu bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edilen başkent Tiflis'in cadde, sokak, metro ve otobüs duraklarında dezenfeksiyon çalışmaları başladı.

Rusya'da eğlence merkezleri kapatıldı

Vaka sayısının 495 olduğu Rusya'da, salgına karşı önlemler kapsamında ülkenin tüm bölgelerinde gece kulubü, sinema ve eğlence merkezleri kapatıldı, kafe ve lokantalarda nargile içmek yasaklandı.

Ülkede 13 Nisan'a kadar yurt içi bazı tren seferlerine sınırlama getirilirken bazıları da iptal edildi.

Moskova Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 tedavisi için gerekli ilaç listesini yayınlayarak, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar hariç durumu ağır olmayan Kovid-19 hastalarının evlerinde tedavi görebileceğini duyurdu.

Ülkede 112 bine yakın kişi, salgın şüphesiyle gözetim altında tutuluyor.

Ukrayna'da 113 vaka

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 113'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Moldova'da 16 yeni vaka

Salgın nedeniyle acil durumun ilan edildiği Moldova'da vaka sayısı 16 artarak 125'e çıktı.

Ermenistan, Kazakistan, Gürcistan, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:58 Kaynak: AA

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