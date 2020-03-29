Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Rusya, Ermenistan, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 270 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 1534'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 8'e ulaştığı kaydedildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, 182 binden fazla kişinin gözetim altında bulunduğunu duyurdu.

Moskova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, metro kullananların sayısı yüzde 67, tren kullananların sayısı da yüzde 37 düştü.

Otobüs, tramvay gibi ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 55, taksi kullanım oranı yüzde 42 geriledi. Otomobil kiralayanların sayısının da yüzde 36 düştüğü başkentte, otomobil kullanımı ve trafik kazaları da azaldı.

Moskova'da 14 bini aşkın restoran, 40 binden fazla dükkanın faaliyeti askıya alındı.

Ermenistan'da ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Ermenistan'da 17 kişide daha yeni tip koronavirüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 424'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, 55 ve 73 yaşlarındaki 2 hastanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi. Böylece Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 3'e ulaştı.

Ukrayna'da bir ölüm daha

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 109 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 418'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısının 9'a ulaştığı bildirildi.

Kazakistan'da 37 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 37 artarak 265'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 18'e yükseldiği kaydedildi.

Vakaların yoğunlaştığı başkent Nur Sultan'da, karantinanın 10. gününde polis ve askerler, halkı salgına karşı bilgilendirme çalışmaları sürdürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 133'e yükseldi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 29 kişi artarak 133 oldu.

İyileşerek taburcu edilen 7 kişi de Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov ve hastane çalışanlarınca uğurlandı.

Gürcistan'da 6 yeni vaka

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 6 artarak 90'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 kişi daha artarak 18'e yükseldiği kaydedildi.

Diğer yandan, Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Muhafızlar Sivil Dairesi Temizlik Servisinin 6 personelinde Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Kırgızistan'da 26 yeni vaka

Kırgızistan'da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kasımbek Mambetov, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 26 kişi artarak 84 olduğunu açıkladı.

Vakalardan üçünün yoğun bakımda olduğunu ifade eden Mambetov, virüs şüphesiyle 4 bin 886 kişinin hastane, 3 bin 338 kişinin de ev karantinasında tutulduğunu aktardı.

Mambetov, ülkede yeterli sayıda sağlık personeli olduğuna işaret ederek, "Salgın ile mücadelede 1097 uzman doktor görev başında." dedi.

Diğer yandan Bişkek Olağanüstü Hal Büro Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Almazbek Orozaliyev, 1000 güvenlik görevlisinin konuşlandırıldığı120 denetleme noktasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5'i yabancı 119 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov de Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev'e ekonomik kriz paketinin hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları hızlandırma talimatı verdi.