Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

6 saat önce

NUR Azerbaycan, Moldova, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Rusya ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Azerbaycan, Moldova, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Rusya ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 64 kişide daha virüs tespit edildi. 11 hastanın daha taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 26 oldu. 4 hastanın yaşamını yitirdiği Azerbaycan'da 243 vaka tedavi görüyor.

Bugüne kadar yaklaşık 30 bin Kovid-19 testinin yapıldığı Azerbaycan'da 4 bin 85 kişi gözetim altında tutuluyor.

Öte yandan ülkede güçlendirilen karantina rejiminin uygulanması için devreye sokulan İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma güçleri, polisle birlikte halkı salgına karşı bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

Moldova'da 35 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 35 ilaveyle Kovid-19 vakalarının 298'e çıktığını ifade etti.?

Salgın nedeniyle acil durum ilan edilen Moldova'da bugüne kadar virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Belarus'ta 152 vaka

Belarus Sağlık Bakanlığı, 52 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 152'ye yükseldiğini bildirdi.

Kazakistan'da vaka sayısı 302'ye ulaştı

Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da Bakanlar Kurulu video konferans yoluyla toplanmaya başladı.

Sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı başkent Nur Sultan'da polisler, araçları ve yayaları durdurarak kimlik kontrolü yapmaya başladı.

Dışarıda bulunmak için geçerli nedeni olmayanları uyaran polisler, ikinci kez yakalananlara para cezası uyguluyor.

Olağanüstü hal ilan edilen Kazakistan'da askerler, Nur Sultan, Almatı, Çimkent, Aktau, Aktöbe, Karaganda, Kızılorda ve Taraz şehirlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Nur Sultan Vali Yardımcısı Bahtiyar Maken, şehir hastanelerinde çalışanlar için otel ve iş yerlerine ulaşımı sağladıklarını, vakalarla doğrudan temas eden sağlık personeli için de hastanelerde kalacak yerlerin oluşturulduğunu ifade etti.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, 8 kişide daha Kovid-19'un tespit edilmesiyle vaka sayısının 302'ye çıktığını belirtti.

Birtanov, vakalarla temas eden 7 bin kişiden yüzde 90'ının izole edildiği, yüzde 6'sının yurt dışına çıktığını ve kalan yüzde 4'ünün de son günlerde tespit edilenler olduğunu söyledi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Birtanov, 8 hastanın durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Birtanov, bugüne kadar 25 bin testin yapıldığını ifade ederek, "Elimizde 300 bin test var. 300 bin test daha satın alacağız." dedi.

Bakan Birtanov ayrıca ülkedeki olağanüstü hal ve karantina önlemleri dikkate alındığında mayısa kadar vaka sayısının 3 bin 500'ü geçmeyeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle 26 binden fazla sağlık çalışanına 476 ila 1900 dolar ödenek sağlanacağını dile getiren Birtanov, doktorların hastalanması durumunda 4 bin 500 dolar, hayatını kaybetmesi durumunda yakınlarına 22 bin 500 dolar sosyal ödeme yapılacağını ifade etti.

Özbekistan'da 149 vaka

Özbekistan'da salgın ile mücadele kapsamında başkent Taşkent ve il merkezlerinde cadde ve sokaklarının boşaldığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının 4 artarak 149'e ulaştığını bildirdi.

Ülkede, salgın nedeniyle 2 kişi öldü, 7 kişi iyileşti.

Rusya'da sokağa çıkma kısıtlamaları uzatıldı

Moskova Belediyesi, şehirde sokağa çıkma kısıtlamalarının 5 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar uzatılması kararını açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da 1836 vaka açıklanmıştı.

Kırgızistan'da salgına karşı tedbirler arttı

Salgın nedeniyle OHAL uygulanan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te güvenlik önlemleri güçlendirmek için 410 devriye rotası geliştirildi.

OHAL'in geçerli olmadığı bölge, şehir ve ilçelerin girişlerinde güvenlik tedbirleri alınmaya başladı.

Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi, Sağlık Bakanlığı ile birlikte olası salgından vefat edecek kişinin defin işlem usullerini belirledi.

Virüs kaynakla ölümün henüz yaşanmadığı Kırgızistan'da vaka sayısı 94 olarak açıklanmıştı.

Kırgızistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:16 Kaynak: AA

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