Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan, Gürcistan ve Türkmenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı önlemler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, 440 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 777'ye yükseldiği bildirildi.

69 kişinin iyileştiği bildirilen açıklamada, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölüm sayısının 24 olduğu aktarıldı.

Ukrayna'da 4 kişi daha öldü

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 120 artarak 669'a yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 17'ye çıktığı, 10 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Moldova'da 4 kişi yaşamını yitirdi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, virüsün 55 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 353'e çıktığını bildirdi.

Dumbravyanu, ölü sayısının 2 artarak 4'e çıktığını dile getirdi.

Kazakistan'da 1 ölüm daha

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 29 artarak 369 oldu.

Bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 2 artarak, 24'e çıktı.

Kovid-19'un Kazakistan'ın tüm bölgelerine sıçramasıyla ilan edilen karantina, bugün itibarıyla Pavloda ve Kuzey Kazakistan eyaletlerinde yürürlüğe girdi.

Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, otobüs durakları ve diğer halka açık yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları başladı.

6 Nisan itibarıyla orta öğretimde uzaktan eğitime geçilecek Kazakistan'da, derslerin internet, televizyon ve radyo aracılığıyla verilmesi için denemelere başlandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olağanüstü halin uygulanması sayesinde virüsün kontrolsüz yayılmasını önlediklerini belirtti.

Talimatıyla ülkenin tüm bölgelerinde karantina önlemlerinin artırıldığına işaret eden Tokayev, "Paniğe izin vermeyeceğiz, bunun için vatandaşlar devleti desteklemeli." dedi.

Kırgızistan'da Sağlık Bakanı görevinden alındı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbaye Ceenbekov, Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev ile sosyal konulardan sorumlu Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova'nın görevinden alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Ceenbekov, Çolponbayev'i Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık personeline yeterli düzeyde ekipman sağlanmamasıyla eleştirmişti.

Sağlık Bakanlığı, 4 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 111'e ulaştığını bildirdi.

Ermenistan'da 39 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 39 artarak 571'e yükseldi.

Ülkede 3 hasta yaşamını yitirmiş, 31'i de iyileşmişti.

Özbekistan'da 173 vaka

Salgın nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da vaka sayısı 6 artarak 173'e ulaştı. Bir kişinin daha iyileşmesiyle sağlığa kavuşanların sayısı 8 oldu.

Araçla ulaşım yasağının uygulandığı başkent Taşkent ve il merkezlerinde, karantina kurallarını ihlal edenler karakola götürülmeye başlandı.

Market ve eczanelerin dışında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Özbekistan'da, dışarıda maskesiz gezenlere para cezası veriliyor.

Özbekistan hükümeti, Güney Kore'nin salgınla mücadele deneyimlerinden yararlanmak amacıyla Güney Kore Tıp Hekimler Birliği Kovid-19 ile mücadele ekibi üyesi Prof. Dr. Tsoi Jae-uk'u Sağlık Bakanlığı danışmanlığına getirdi.

Gürcistan'da Kovid-19 vakası 115 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 5 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 115'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Türkmenistan, Kovid-19 testleri satın aldı

Kovid-19'un henüz rastlanmadığı Türkmenistan'da tedbirler artırılıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkede bölgeler arası ulaşım ve uluslararası uçak seferleri askıya alınırken, spor karşılaşmaları, sergiler, maç ve konserler iptal edildi. Orta öğretim kurumları için tatil süresi 6 Nisan'a uzatıldı.

Sınır geçiş noktalarında kontrollerin güçlendirildiği Türkmenistan'da, virüsün rastlandığı ülkelerden gelen vatandaşlara sağlık kontrolü yapılıyor.