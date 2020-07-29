Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler, System.String[]

Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 426 artarak 23 bin 947'ye, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 6 artışla 759'a çıktığı bildirildi.

Ülkede, 323 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan sayısının 16 bin 785 olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlara salgına karşı belirlenen kurallara uyulması çağrısında bulunuldu.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise 10 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 1586'ya çıktı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 30 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor.

Azerbaycan'da vaka sayısı 31 bini geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 363 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 31 bin 221'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 622 artarak 24 bin 495'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 438'e çıktı.

Bugüne kadar 708 bin 632 testin yapıldığı Azerbaycan'da 6 bin 288 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan Maliye Bakan Yardımcısı Yursunov, Kovid-19 nedeniyle öldü

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde ülkede vaka sayısının 205 artarak 22 bin 374'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artışla 129'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 403 artarak 12 bin 668'e ulaştığı ifade edildi.

Ayrıca, Maliye Bakan Yardımcısı Yarkın Yursunov'un Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 577 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Belarus'ta 5 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 152 artarak 67 bin 518'e, ölü sayısı 5 artışla 548'e çıktı.

773 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 61 bin 442'ye ulaştı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını açıklamıştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 7 bin 320 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 44 artarak 7 bin 320'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 38 artarak 6 bin 103'e yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı 60 ölümün görüldüğü ülkede 1157 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Son Dakika
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