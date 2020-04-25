Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

6 saat önce

NUR Belarus, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Belarus, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 817 artarak 9 bin 590'a, ölü sayısı ise 4 artarak 67'ye yükseldi.?

Toplam 1573 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 139 bin 295 test yapıldı.

Ukrayna'da vaka sayısı 8 bini geçti

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 478 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 8 bin 125'e çıktığı açıkladı.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 782'ye, ölü sayısının da 8 artarak 201'e yükseldiği kaydedildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde Kovid-19 tespit edilen 57 kişiden ikisi hayatını kaybederken, 328 kişi de karantinada tutuluyor.

Toplam vakaların 545'inin çocuk, 1574'ünün de sağlık personeli olduğu biliniyor.

Moldova'da iyileşenlerin sayısı 825 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığında yapılan açıklamada, salgından iyileşenlerin sayısının 825'e, ölü sayısının 5 artarak 89'a ulaştığı aktarıldı.

Başbakanı İon Kiku, kamu personeli için idari izinlerin 27 Nisan'dan 4 Mayıs'a uzatıldığını duyurdu.

Ülkede, Kovid-19 görülen kişi sayısı 3 bin 110 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da 149 vaka daha

Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 149 artarak 2 bin 525'e, taburcu olanların sayısı da 25 artarak 629'a çıktı.

Salgından 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da toplam 345 kişi iyileşti

Kırgızistan Sağlık Bakanı Sabirjan Abdikarimov, Kovid-19 vaka sayısının 9 artarak 665'e, iyileşenlerin sayısının da 23 artarak 345'e ulaştığını belirterek, böylece günlük iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısını geçtiğine dikkat çekti.

Salgından 8 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 2 bin 463 kişi karantinada tutuluyor.

Gürcistan'da 25 yeni vaka

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 459'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede bugüne kadar salgından 132 kişi iyileşmiş, 5 kişi de hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da ölü sayısı 28 oldu

Ermenistan'da Kovid-19 vaka sayısı 81 artarak 1677'ye, ölü sayısı da 1 artarak 28'e ulaştı.

Bugüne kadar 17 bin 342 test yapılan ülkede 803 kişi iyileşti, 846 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 58 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 58 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1836'ya, 23 kişinin daha taburcu olmasıyla iyileşenlerin sayısı 621'e yükseldi.

Şimdiye kadar 250 bin testin yapıldığı Özbekistan'da 90 bin kişi karantinada tutuluyor.

Kovid-19'la Mücadele Kurulu, ülkedeki tüm banka, noter, sigorta şirketleri ile inşaat malzemeleri, araba yedek parçaları, el işi ürünleri, ziraat tohum ve fidan satan yerler, araç tamirhaneleri ve kuru temizlemelerinin faaliyetine izin verilmesine ilişkin karar aldı.

Tacikistan

Tacikistan'da Salgını Önleme Kurulu, ülkedeki tüm toplu etkinliklerin geçici olarak yasaklanmasını, kreş, okul ve liselerin 10 Mayıs'a kadar tatil edilmesini öngören karar aldı.

Kararla ayrıca, ülkenin gıda güvenliğini güçlendirmek ve iç pazarı korumak amacıyla buğday, pirinç, mercimek, bezelye, maş fasulyesi, yumurta ve patates dahil tahıl, baklagiller ve et ürünlerinin ihracatı geçici olarak yasaklandı.

Tacik makamları, ülkede Kovid-19 vakasının henüz tespit edilmediğini ileri sürüyor.

Moldova, Ukrayna, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 01:30 Kaynak: AA

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