Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

6 saat önce

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan ve Özbekistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 114 bini geçti.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan ve Özbekistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 114 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 411 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 93 bin 558'e çıktı. Yeni vakaların yüzde 40,7'sinde salgın belirtileri bulunmuyor.

Ülkede 1110 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 8 bin 456'ya, ölü sayısı 72 artarak 867'ye ulaştı.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 3 bin 75 artarak 48 bin 426'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 192 bin kişinin gözetimde tutulduğunu, son bir günde 119 bin olmak üzere bugüne kadar 3 milyon 100 binden fazla test yapıldığını açıkladı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev de virüs tespit edilen kurumun 86 çalışanından 51'inin iyileştiğini bildirdi.

Ukrayna'da vaka sayısı 9 bin 400'ü geçti

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, 25'i çocuk ve 94'ü sağlık çalışanı olmak üzere 401 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 9 bin 410'a ulaştığını ifade etti.

İyileşenlerin sayısının 128 artarak 992'ye, ölü sayısının ise 19 artarak 239'a çıktığını belirten Stepanov, toplam vakaların 1843'ünün sağlık personeli ve 639'unun çocuk olduğunu aktardı.

Moldova'da ölü sayısı 103'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, salgında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 103'e, iyileşenlerin sayısı da 975'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 481 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da vaka sayısı 3 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 147 artarak 2 bin 982 olduğu belirtildi.

Vaka sayısının zirve noktasına yaklaşmasıya karantina önlemlerinin gevşetilmeye başladığı ülkede dün gece 00.00'dan itibaren ulaştırma, depolama, tarım, otomobil, inşaat ve finans alanında faaliyet gösteren işletmeler kurallara sıkı şekilde uyulması şartıyla çalışmaya başladı.

Nur Sultan Vali Yardımcısı Bahtiyar Maken, söz konusu işletmelerin faaliyetine izin verilmesiyle şehirde 65 bin kişinin işe başladığını söyledi.

Maken, vatandaşların saat 06.00 ila 20.00 arası evlerin bahçelerinde gezebileceğini ve özel araçlarıyla karantina bölgesi sınırlarındaki yazlıklarına gidebileceklerini söyledi.

Nur Sultan'da toplam 599 vakanın tespit edildiğini dile getiren Maken, "Vaka artışı yüzde 9 oldu. 214 kişi iyileşirken, 302 hastanın tedavisi sürüyor." dedi.

Maken, şehirde 2 bin 832 konutun girişlerinde ve bahçelerinde kapsamlı dezenfeksiyonun yapıldığını dile getirdi.

Kazakistan'da şimdiye kadar Kovid-19'dan 725 kişi iyileşmiş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da vaka sayısı 700'ü geçti

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, Kovid-19 vaka sayısının 13 artarak 708'e, taburcu edilenlerin sayısının 416'ye çıktığını belirtti.

12 kişinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Usenbayev, 284 hastanın tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Usenbayev, günlük test sayısının 1283 olduğunu, şimdiye kadar 49 bin 484 test yapıldığını aktardı.

Bişkek Olağanüstü Hal Sorumlusu (OHAL) ve İçişleri Bakan Yardımcısı Almazbek Orozaliyev de havaların ısınmasıyla halkın alışveriş merkezlerindeki marketlere akın ettiğini ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarına dikkati çekti.

Orozaliyev, şehirde suç işleme oranın düştüğünü ancak bisiklet hırsızlık olaylarının arttığını söyledi.

Ülkede salgın nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Ermenistan'da ölü sayısı 30 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 59 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1867'ye, ölü sayısı 1 artarak 30'a çıktı.

Bugüne kadar 19 bin 296 test yapılan ülkede Kovid-19 tespit edilen 866 kişi iyileşti, 971 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 514 oldu

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 514, iyileşenlerin sayısının ise 156'ya yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede salgından dolayı 6 kişi hayatını kaybetti.

Özbekistan'da 37 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının 37 artarak 1924'e, iyileşenlerin sayısının 17 artarak 909'a yükseldiğini açıkladı.

Şimdiye kadar salgından 8 kişinin öldüğü Özbekistan'da 250 bin test yapılırken, 81 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Koronavirüs, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:12 Kaynak: AA


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