Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

6 saat önce

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 455 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 10 bin 861'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 1413'e, ölü sayısının ise 11 artarak 272'ye ulaştığı aktarıldı.

Kazakistan'da uçuşlar kısmen başlatıldı

Kazakistan'da salgın nedeniyle durdurulan uçuşlar, bugün başkent Nur Sultan ile Almatı şehirleri arasındaki seferlerle başlatıldı.

Seferler, sıhhi epidemiyolojik kurallara sıkı uyulması ve günde 4 sefer yapılması şartıyla başlatıldı.

Almatı'dan kalkan ilk uçak, yerel saatle 08.35'te Nur Sultan Havalimanı'na iniş yaptı.

Sıhhi epidemiyolojik kurallar gereği yolcular, Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren belgeyle uçağa alındı.

Koruyucu maske ve eldiven takmak zorunda olan yolcular, uçağa aralarında bir sıra boş olacak şekilde oturtuldu.

Nur Sultan ve Almatı şehirlerinden Kızılorda, Petropavlovsk, Öskemen ve Semey şehirlerine uçuşların 4 Mayıs itibarıyla kısıtlı olarak başlatılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 195 artarak 3 bin 551'e, taburcu olanların sayısı da 21 artarak 879'a çıktı.

Ülkede salgında 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da 10 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 756'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 504'e ulaştığını ifade etti.

Akmatova, 856 kişinin hastanede, 3 bin 156 kişinin de ev karantinasında bulunduğunu aktardı.

Ülkede salgından 8 kişi ölmüştü.

Ermenistan'da ölü sayısı 33 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 82 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 148'e, ölü sayısı 1 artarak 33'e çıktı.

Bugüne kadar 22 bin 177 test yapılan ülkede, 977 kişi iyileşti, 1136 hastanın da tedavisi sürüyor.

Moldova'da ölü sayısı 119'a çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 3 artarak 119'a, iyileşenlerin sayısı ise 1272'ye yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 897 olarak açıklanmıştı.

Özbekistan'da 29 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 29 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 46'ya, 8 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1134'e çıktığını açıkladı.

Bugüne kadar salgından 9 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da 903 kişinin tedavisi sürüyor.

Toplam 270 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Dünya Bankası, Özbekistan'a geçen ay tahsis ettiği 95 milyon dolara ek olarak 200 milyon dolar krediyi onayladı.

Gürcistan'da vaka sayısı 569 oldu

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 27 artarak 569'a, iyileşenlerin sayısının da 184'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede Kovid-19 kaynaklı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:04 Kaynak: AA


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