Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 502 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 11 bin 913'e yükseldiği bildirildi.?

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 49 artarak 1547'ye, ölü sayısının da 9 artarak 288'e çıktığı aktarıldı.

Ülkede, 11 Mayıs'a kadar karantina ilan edilmişti.

Kazakistan'da ölü sayısı 26'ya çıktı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 77 artarak 3 bin 877'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 artarak 26'ya yükseldi.

Bugüne kadar 995 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 2 bin 856 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 592 oldu

Gürcistan hükümeti tarafından Kovid-19 ile ilgili verilerin paylaşıldığı internet sitesinde yayımlanan açıklamada, son bir günde 7 kişide daha virüs görülmesiyle vaka sayısının 592'ye, iyileşen hasta sayısının 215'e yükseldiği bildirildi.

Gürcistan'da bugüne kadar salgın nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da 14 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 14 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 127 olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar 1271 kişinin iyileştiği Özbekistan'da, virüs nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirirken, 847 hastanın tedavisi sürüyor.

Toplam 280 bin testin yapıldığı ülkede, 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

- Ermenistan'da ölü sayısı 35 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 113 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 bin 386'ya, ölü sayısı 2 artarak 35'e çıktı.

Bugüne kadar 24 bin 177 test yapılan ülkede, koronavirüsten 1035 kişi iyileşti, 1312 hastanın ise tedavisi sürüyor.