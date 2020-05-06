Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 905 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 19 bin 255'e ulaştı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 617 artarak 4 bin 388, ölü sayısı 5 artarak 112 oldu.

Ülkede bugüne kadar 220 bin 45 test yapıldığı belirtildi.

Kazakistan'da ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Son iki haftadır Kovid-19 vaka sayısında artışın yüzde 7'nin altında olduğu Kazakistan'da vaka ve ölümler artıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 hasta sayısı 46 artarak 4 bin 344, iyileşenlerin sayısı 88 artarak 1387 oldu.

Kovid-19'dan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 30'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Ürün ve Hizmetlerin Kalite Güvenlik Kontrol Komitesi Başkanı Timur Sultangaziyev, vakalardan 31'inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Son 3 günde vaka sayısında artışın yüzde 4'ün altında olduğunu söyleyen Sultangaziyev, "Toplam vakaların yüzde 57'si kapsamlı test sonucu tespit edilenler, yüzde 36'sı hastalık belirtileri nedeniyle hastaneye başvuranlar, yüzde 7,2'si de yurt dışından gelenler." dedi.

Sultangaziyev, 19 bine çıkarılan günlük test sayısının bu ay sonuna kadar 25 bine çıkarılacağını ifade etti.

Sultangaziyev, ayrıca ülkenin büyük petrol sahalarından 30 bin kişinin çalıştığı Tengiz'de Kovid-19 vaka sayısının 148'e ulaştığını kaydetti.

Kırgızistan'da 28 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 28 artarak 871'e yükseldiği belirtildi.

İyileşenlerin sayısının 14 artarak 614'e, ölü sayısının 12'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, bir günde 1571 test yapıldığı, 675 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Nurbolot Usenbaev, halkı karantina kurallarına uymaya çağırarak, vatandaşların sosyal mesafe, maske gibi hijyenik kuralları ihlal etmesi durumunda hastalığın ikinci dalgasıyla karşılaşabileceklerini söyledi.

Olağanüstü Hal Bürosu, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 144 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Azerbaycan'da ölü sayısı 28'e çıktı

Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 67 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 2127'ye ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 28 artarak 1536'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 28'e çıktı.

Bugüne kadar 169 bin 790 test yapılan Azerbaycan'da 563 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan'da 86 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 86 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle toplam hasta sayısının 379'a, 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısının 8'e ulaştığını açıkladı.

ABD'nin Duşanbe Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin salgınla mücadele için Tacikistan'a daha önce ayırdığı 868 bin dolara ek olarak 1,69 milyon dolar daha tahsis edeceği ifade edildi.

Çin hükümetinin Tacikistan'a gönderdiği 50 bin test kiti Kulma- Karasu sınır kapısında Tacik makamlarına teslim edildi.

Ülkede ilk vaka 29 Nisan'da tespit edilmişti.

Özbekistan'da 14 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 14 artarak 2 bin 231, taburcu olanların sayısı 30 artarak 1577 oldu.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 644 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede toplam 340 bin test yapılırken, 50 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.

Taşkent Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin tıbbi cihazların alımı için Özbekistan'a 2,07 milyon dolar ayırdığı aktarıldı.

Rusya

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Müdürü Anna Popova, salgın nedeniyle alınan önlemlerin 3 aşamada kaldırılmasını önerdi.

Popova, ilk etapta vatandaşların açık havada spor ve çocuklarla yürüyüş yapması, sosyal mesafenin korunması şartıyla da ticaret alanında faaliyet gösteren ve sınırlı alanlarda hizmet veren işletmelerin çalışmasının mümkün olabileceğini belirtti.

İkinci aşamada ailelerin yürüyüşe çıkabileceğini ve eğitim kurumların çalışabileceğini dile getiren Popova, üçüncü aşamada sosyal mesafenin korunması şartıyla dinlenme alanlarının ve parkların faaliyete geçmesini önerdi.

Popova, bölge yönetimlerinin her aşamada sağlık uzmanların önerilerini dikkate alarak tedbirleri kaldırabileceğini, salgınla ilgili durumunun kötüleşmesi durumda kaldırılan tedbirlerin yeniden uygulanmasını teklif etti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin vermeyi planladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 hastalarının yaklaşık 4 binin durumunun ağır olduğunu ve 1133 hastanın da akciğer vantilatör sistemine bağlı olduğunu açıkladı.

Ülkede 392 bin sağlık çalışanının salgınla mücadele ettiğine dikkati çeken Muraşko, sağlık merkezlerinde yaklaşık 41 bin tıp öğrencinin çalışmaya başladığını kaydetti.

Öte yandan Federal Vergi Dairesi Başkanı Daniil Egorov, vergi gelirlerinin nisan ayında yüzde 30 düştüğünü belirtti.

Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Kovid-19'a yakalandığı Rusya'da vaka sayısı 165 bin 929 olarak açıklanmıştı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 21 bin 327'ye çıkmış, 1537 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerinin yapılmayacağını duyurdu.

Ülkede, vaka sayısı 13 bin 184, ölü sayısı 327, iyileşen sayısı 2097 olarak açıklandı.

Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, Kovid-19 hasta sayısının 113 artarak 4 bin 476'ya çıktığını bildirdi.

Son bir günde 1013 testin yapıldığını kaydeden Dumbravyanu, iyileşen sayısının 114 artarak 1658'e, ölü sayısının ise 7 artarak 143'e çıktığını aktardı.

Kişinev Belediye Başkanı İon Çeban, şehirde kapalı alanlarda 7 Mayıs itibarıyla koruyucu maskenin takılmasının zorunlu olacağını duyurdu.