Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

6 saat önce

NUR Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar toplam 596 kişi hayatını kaybetti.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar toplam 596 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 28'i çocuk ve 109'u sağlık çalışanı 507 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 13 bin 691'e çıktığını bildirdi.

Toplam vakaların 933'ünün çocuk ve 2 bin 660'ının sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Stepanov, iyileşenlerin sayısının 299 artarak 2 bin 396'ya, ölü sayısının ise 13 artarak 340'a yükseldiğini kaydetti.

Stepanov, son bir günde 7 bin 18 test yapıldığını aktardı.

Kazakistan'da 165 yeni vaka

Son 3 günde vaka sayısında artışın yüzde 4'ün altında olduğu Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte vaka sayısı 165 artarak 4 bin 509, iyileşenlerin sayısı da 63 artarak 1450 oldu.

Başkent Nur Sultan'da 92 yaşındaki Kovid-19 hastası kadın iyileşti. Şehirde görülen toplam 853 vakanın 336'sı sağlığına kavuştu.

1 Mayıs'ta başlatılan bazı şehirler arası uçuşlarda, yolcular arasında bir koltuk boş bırakmak şartıyla uçağa yerleştirme önlemi bugün itibarıyla kaldırıldı. Hava yolu şirketleri, uçakta sosyal mesafeyi koruma tedbirinin devam etmesinin uçak bileti fiyatlarının artmasına neden olabileceğini açıklamıştı.

Ülkede Kovid-19'dan 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Moldova?'da virüsten ölenlerin sayısı 145'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 1747'ye, ölenlerin sayısının da 2 artarak 145'e yükseldiği ifade edildi.

37 bin 240 kişinin gözetimde bulunduğu ülkede, vaka sayısı 4 bin 476 olarak açıklanmıştı.

Moldova'da 9 sağlık personeli de hayatını kaybetmişti.

Gürcistan'da vaka sayısı 618'e ulaştı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 5 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısının 618'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 275'e çıktığı bildirildi.

Ülkede virüsten 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 2 bin 266 oldu

Kovid-19'la Mücadele Komisyonu, illerin yüksek riskli, orta riskli ve güvenli bölge kategorilerine ayrılmasını ve buna göre bölgelerde karantina uygulamalarının yapılmasını kararlaştırdı.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek uygulamaya göre, yüksek riskli bölgede banka, noter, avukatlık bürosu, sigorta şirketleri ve pazar yerleri, orta riskli bölgede bunlara ek olarak marketler, çiçekçiler, kuaför salonları, oteller, elektronik cihaz mağazaları, otomobil servisleri ve taksiler çalışabilecek.

Güvenli bölge kategorisindeki illerde de yüksek ve orta riskli bölge kategorisindekilerin yanı sıra özel araç kullanmaya izin verilecek, park yerleri halka açılacak.

Maliye Bakanı Timur İşmetov, salgınla mücadele için çalışan 15 bin 825 sağlık çalışanına 5,5 milyon dolar ek ödeme yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 35 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 266'a yükseldiği, 1577 kişinin sağlığına kavuştuğu, 679 kişininse tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kovid-19'dan 10 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da 350 bin test yapılırken, 50 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ermenistan'da ölü sayısı 42 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 102 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 2 bin 884'e, ölü sayısı da 2 artarak 42'ye çıktı.

Bugüne kadar 28 bin 17 test yapılan ülkede, 1185 Kovid-19 hastası iyileşti, 1648 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan'da 3 bin 596 kişi karantinaya alındı

Tacikistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Tacikistan'a tıbbi cihaz, uzman ve ilaç yardımı sağlamaya hazır olduğu aktarıldı.

Ülkenin Futbol Federasyonu, 10 Mayıs'a kadar askıya aldığı Yüksek Lig Şampiyonası ve diğer futbol maçları salgın nedeniyle belirsiz süreye erteleme kararı aldı.

Uluslararası Para Fonu, ekonomi, sağlık ve sosyal koruma alanlarında bütçe harcamaları için Tacikistan'a 189,5 milyon dolar kredi vereceğini duyurdu.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkede toplam 3 bin 596 kişinin karantina altında tutulduğunu açıkladı.

Bugüne kadar 379 vakanın tespit edildiği Tacikistan'da Kovid-19'dan 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede ilk vaka 29 Nisan'da tespit edilmişti.

Kırgızistan'da 24 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, Kovid-19 hasta sayısının 24 artarak 895'e yükseldiğini bildirdi.

İyileşenlerin sayısının 23 artarak 637'ye çıktığını ifade eden Üsenbayev, 676 kişinin gözetim altında tutulduğunu kaydetti.

Başkent Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Almaz Beketayev, başkentte 1 Mayıs'ta bazı işletmelerin faaliyetine izin verilmesiyle 83 bin 280 kişinin işbaşı yaptığını, 154 bin 784 kişinin de çalışmasına henüz izin verilmediğini dile getirdi.

Ülkede Kovid-19 hastası 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Tacikistan, Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:14 Kaynak: AA


Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar         
17:51
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi         
17:47
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
17:27
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü         
17:26
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor         
17:17
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:13
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı         
17:08
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil         
17:01
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı         
16:54
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi         
16:50
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu         
16:43
Motorine 7 kuruş indirim geldi Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:36
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek         
16:35
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek         
16:35
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı         
16:08
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı         
16:06
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL         
16:05
Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu         
16:03
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar         
16:02
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem         
15:57
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı         
15:38
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı         
15:36
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz         
15:35
Gecekondu milyoneri Dev Patel, doğum gününü sevgilisiyle parkta sarmaş dolaş kutladı Gecekondu milyoneri Dev Patel, doğum gününü sevgilisiyle parkta sarmaş dolaş kutladı         
15:24
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor         
15:23
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı         
15:20
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi         
15:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 18:26:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]