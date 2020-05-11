Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

6 saat önce

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Ermenistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, salgına karşı önlemler gevşetiliyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Ermenistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, salgına karşı önlemler gevşetiliyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 27'si çocuk ve 62'si sağlık personeli 416 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 15 bin 648'e çıktığını bildirdi.

Bir günde en fazla vakanın Kiev, Çernovtsi, Rivne ve Lviv bölgelerinde görüldüğünü belirten Stepanov, 3 bin 26'sının sağlık çalışanı olduğunu kaydetti.

Stepanov, iyileşenlerin sayısının 228 artarak 3 bin 288'e, ölü sayısının ise 17 artarak 408'e çıktığını aktardı.

Kazakistan'da OHAL sona erdi

Kazakistan'da 16 Mart'ta uygulanan olağanüstü hal (OHAL) rejimi 2 kere uzatılmasının ardından 56. gününde sona ererken, karantina rejimi devam ediyor.

Kültürel, spor ve diğer toplu etkinlikleri düzenleme yasağının sürdüğü ülkede alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, fuar merkezleri, dini kurumlar ve diğer kalabalık yerler çalışmayacak, uzaktan eğitim devam edecek.

Başkent Nur Sultan'da toplu taşıma araçlarının ne zaman çalışacağına ilişkin OHAL Devlet Komisyonunca karar alınması bekleniyor.

Mayısın başında bazı şehirler arasında başlatılan iç hat uçuşlarda yolcuların yanında Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren belge taşıması şartı bugün itibarıyla kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Nur Sultan ve Almatı'da salgın durumunun istikrarlı olduğunu ancak Karaganda, Akmola, Kızılorda, Türkistan ve Cambıl eyaletlerinde Kovid-19 hasta sayısının arttığını belirtti.

Tokayev, karantina sürecinde vatandaşlardan evde kalmalarını isteyeceklerini söyledi.

Kovid-19 ve bunun gibi virüslerin tek seferlik olmadığına dikkati çeken Tokayev, "Bunun için sadece uygulama açısından değil bilimsel açıdan da sürekli hazır olmalıyız. Hükümet, bilim adamları ve uzmanların katılımıyla biyolojik güvenlik konseyi oluşturmalı." dedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 62 artarak 5 bin 138'e, iyileşenlerin sayısı da 40 artarak 941'e yükseldi.

Vaka sayısının nisanın ortasında zirve noktayı geçmesiyle 27 Nisan'da depolama, tarım, otomobil, inşaat ve finans alanında faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetine sıhhi kurallara sıkı şekilde uyulması şartıyla izin verilmişti.

Kuaför salonları, sağlık merkezleri, diş klinikleri, emlak, reklam, sigorta şirketleri, noter, döviz, küçük finans kuruluşları, bilgi teknolojisi şirketleri ve halka hizmet merkezleri de 4 Mayıs'ta çalışmaya başlamıştı.

Ülkede virüsten 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da OHAL kalktı

Kırgızistan'da 25 Mart'ta ilan edilen OHAL bu gece itibarıyla sona erdi, ancak başkent Bişkek ve Oş şehrinin yanı sıra iki ilçede karantina devam ediyor.

Bugün itibarıyla ülkede bankacılık, mali, sigorta sektörleri, döviz, avukat, baskı, kuru temizleme, otomobil hizmetleri faaliyete başladı.

Gıda, kumaş, inşaat malzeme pazarları ile otomobil satış salonları ve medya kuruluşlarının çalışmasına izin verildi.

Vatandaşlar, iş yerinden ve vergi dairesinden çalıştığına dair aldığı belgeyle şehirde özel araç kullanabilecek.

Karantina süresi uzatılan şehir ve ilçelerde toplu taşıma araçlarının çalışmasına henüz izin verilmedi.

Şehirler arası trafik kısıtlamalarının süreceği, polis kontrol noktalarının çalışmaya devam edeceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 14 artarak 1016'ya, iyileşenlerin toplam sayısının 688'e çıktığı ifade edildi.

1 Mayıs'ta sanayi şirketlerin, ticari taksi ve berberlerin faaliyetine izin verilmişti.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan 12 kişi yaşamını yitirdi.

Özbekistan'da 42 yeni vaka

Özbekistan'da vatandaşları yurt dışında tahliye çalışması sürerken, Güney Kore'den 200 vatandaş ülkeye getirildi.

Güney Kore'nin Özbekistan'a gönderdiği 34 ton insani yardım da Taşkent'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 42 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 453'e, 16 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısı bin 897'ye ulaştı. 546 kişinin tedavisi sürüyor.

Bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 380 bin test yapılırken, 42 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Başkent Tiflis giriş-çıkışlara açıldı

Gürcistan'da bugünden itibaren ayakkabı ve giyim dükkanları hariç tüm mağazaların faaliyetlerine izin verilirken, başkent Tiflis giriş ve çıkışlara açıldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 641'e, iyileşenlerin sayısının 317'ye yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede salgın nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan'da ölü sayısı 46 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 79 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 392'ye, ölü sayısı 1 artarak 46'ya çıktı.

Bugüne kadar 32 bin 561 test yapılan ülkede 1359 hasta iyileşirken, 1970 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölü sayısının 2 artarak 171'e, iyileşenlerin sayısının da 22 artarak 1980'e ulaştığı kaydedildi.

Durumu ağır olan 251 hastanın 21'inin solunum cihazına bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, virüs tespit edilen 1188 sağlık çalışanından 477'sinin iyileştiği aktarıldı.

37 bin 502 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede vaka sayısı 4 bin 927 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:52 Kaynak: AA


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