Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

6 saat önce

NUR Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 88'i sağlık çalışanı ve 22'si çocuk 375 kişide Kovid-19 saptanmasıyla toplam vaka sayısının 16 bin 23'e ulaştığını bildirdi.

Vakalardan 1105'inin çocuk ve 3 bin 114'ünün sağlık personeli olduğunu ifade eden Stepanov, bir günde en fazla vakanın Çernovtsi, Rivne ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü belirtti.

Son 24 saatte 5 bin 678 test yapıldığını dile getiren Stepanov, virüsten ölenlerin sayısının 17 artarak 425'e, iyileşenlerin sayısının da 85 artarak 3 bin 373'e çıktığını aktardı.

Başbakan Denis Şmıgal, ülke genelinde 22 Mayıs'a kadar ilan edilen karantina süresinin uzatılacağını açıkladı.

Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 89 artarak 2 bin 69'a, ölenlerin sayısının 3 artarak 179'a yükseldiği aktarıldı.

Hastalardan 251'inin durumunun ağır olduğu ifade edilen açıklamada, vakalardan 1197'sinin sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısının 152'ye, ölenlerin sayısının da 8'e yükseldiği belirtildi.

Air Moldova Hava Yolları, uçak seferlerine getirilen sınırlamaların 25 Mayıs'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Moldova'da vaka sayısı 4 bin 995 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan

Olağanüstü hal (OHAL) rejiminin dün kaldırıldığı Kazakistan'da, park alanları ziyaretlere açıldı. Karantinanın, haziran sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 119 artarak 5 bin 279'a, iyileşenlerin sayısı da 34 artarak 2 bin 108'e yükseldi.

Şimdiye kadar virüsten 32 kişi hayatını kaybetti.

Kırgızistan'dan Türkiye'de teşekkür mesajı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, bugüne kadar 23 ülkeden 9 bin 126 vatandaşın tahliye edildiğini belirterek Kırgız vatandaşların ülkeye getirilmesi için yaptıkları desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, 16 Mayıs'ta Bişkek'ten İstanbul'a uçak seferi düzenleneceğini duyurdu.

Çin, Kırgızistan'a 100 bin PCR test, 30 bin tıbbı gözlük, 30 bin N95 maskesi, 150 bin tıbbı maske, 100 ateş ölçme aleti yardımında bulundu.

Ülkedeki bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri, başkent Bişkek'teki 1 numaralı cezaevinde tutuklulara Kovid-19 testi yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 21 artarak 1037'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 709 olduğu ifade edilen açıklamada, 316 hastanın tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Sağlık çalışanları arasında vaka sayısının 6 artarak 241'e çıktığı, bunlardan 186'sının iyileştiğini, 55'nin tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Şimdiye kadar virüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 4 bin 594 kişi evlerde, 675 kişi de hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Ermenistan'da ölü sayısı 47 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 146 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 3 bin 538'e, ölü sayısı 1 artarak 47'ye çıktı.

Bugüne kadar 33 bin 313 test yapılan ülkede, 1430 hasta iyileşti, 2 bin 42 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 27 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 27 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 509'a, 6 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 1988'e ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, 511 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Bugüne kadar virüsten 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 390 bin test yapıldı, 40 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Gürcistan

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son bir günde bir kişide daha virüs tespit edilmesi ile vaka sayısının 642'ye, iyileşenlerin sayısının da 349'a yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede salgın nedeni ile 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan, Ukrayna, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:50 Kaynak: AA


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