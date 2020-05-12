Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

32 dakika önce

Rusya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan ile Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Rusya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan ile Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkedeki Kovid-19 durumunun gergin olduğunu belirtti.

Vakaların arttığına dikkati çeken Popova, Kovid-19 teşhisi konulanların yüzde 28,4'ünün hastanede tedavi gördüğünü, yüzde 41'inin ise belirti göstermediğini kaydetti.

Popova, 17 yaş altı hastaların oranının arttığını ve vakaların yüzde 7'sinin çocuk olduğunu aktardı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da salgına yakalananların yüzde 21'inin sağlık çalışanı olduğunu bildirdi.

Ülkede, vaka sayısı 232 bin 243, ölü sayısı 2 bin 116, iyileşen sayısı da 43 bin 512 olarak açıklanmıştı.

Belarusta'ta 967 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 967 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 24 bin 873'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı ölen kişi sayısı 7 artarak 142'ye çıkarken, 443 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 6 bin 974'e yükseldi.

Ülkede toplam 284 bin 445 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Moldova'da ölü sayı 182 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, son 24 saatte 25'i sağlık çalışanı, 159 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 154'e ulaştığını bildirdi.

Bir günde 1051 testin yapıldığını belirten Dumbravyanu, ölen sayısının 3 artarak 182 olduğunu aktardı.

Moldova'da, iyileşen sayısı 2 bin 69 olarak açıklanmıştı.

Azerbaycan'da ölü sayısı 33 oldu

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 104 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 2693'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 55 artarak 1735'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 33'e çıktı. Bugüne kadar 202 bin 282 test yapılan Azerbaycan'da 925 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan tedavisi devam eden hastaların 33'ünün mahkum olduğu açıklandı. Adalet Bakanlığı, bir hapishanede 33 mahkumun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından gözetim altına alındıklarını duyurdu.

Tacikistan'da 68 yeni vaka

Tacikistan hükümetinin Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Çin ve İran hükümetleri ile Asya Kalkınma Bankası tıbbi, koruyucu ve sağlık ürünlerinden oluşan insani yardım gönderdi.

Koronavirüsü önleme tedbirleri kapsamında 15 Mayıs'a kadar tamamlanması öngörülen üniversitelerin mezuniyet sınavlarının sonbahara ertelenmesi ve öğrencilerin evlerine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürü Mansur Umarov, hapishanelerde karantina ilan edildiğini ve durumun kontrol altında olduğunu, salgın şüphesiyle tıbbi kontrol altında tutulan 30 mahkumdan 4'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

En çok vakanın tespit edildiği Duşanbe'deki kuaför, oto yıkama ve cep telefonu satış dükkanlarının 31 Mayıs'a kadar kapatılması kararlaştırıldı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 68 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 729'a, 2 kişinin daha vefat etmesiyle ölenlerin toplam sayısının ise 23'e ulaştığını açıkladı.

Tacikistan'da ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.

Özbekistan'da 10 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilerek, vaka sayısının 2 bin 519'a, 8 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1996'ya ulaştığını bildirdi. Bakanlık halen 513 kişinin tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 390 bin test yapılırken, 40 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan'da Kovid-19'la ilgili durum istikrara kavuştu

Dün olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı ülkede bugün başkent Nur Sultan'da toplu taşıma araçları faaliyete başladı.

Kazakistan Sıhhi Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, ilk vakaların tespit edildiği martta yüzde 150 olan vaka sayısında artışın son bir günde yüzde 2,3, son bir haftada ise yüzde 5'in altında gerçekleştiğini söyledi.

Sağlığına kavuşanların sayısının her geçen gün arttığını aktaran Yesmagambetova, "Son birkaç günde iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını geçti ve bu Kovid-19'la ilgili durumun istikrarlaştığını gösteriyor." dedi.

Yesmagambetova, ülkede Kovid-19 tespit edilen 21 yabancının 14'ünün taburcu edildiğini kalanının tedavisinin devam ettiğini söyledi. Başhekim Yesmagambetova, mart itibarıyla ülkede 400 binin üzerinde test yapıldığını ifade etti.

Bugüne kadar Kovid-19'dan 32 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 5 bin 279, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 108 olarak açıklanmıştı.

Moldova, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 08:26 Kaynak: AA


Son Dakika

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı         
20:53
Esenyurt'ta damat, kayınpeder ile kayınvalidesini öldürdü Esenyurt'ta damat, kayınpeder ile kayınvalidesini öldürdü         
20:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda         
20:14
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi         
20:09
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu         
19:52
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor         
19:28
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi         
19:28
Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı         
19:24
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti         
19:23
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı         
19:15
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor         
18:58
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı         
18:38
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi         
18:18
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti         
18:18
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi         
18:15
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor         
18:08
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı         
18:03
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu         
17:55
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:50
"HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler         
17:48
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi         
17:42
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı         
17:37
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim         
17:37
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:31
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı         
17:31
Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi         
17:29
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti         
17:22
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor         
17:11
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 20:59:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]