Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 92'si sağlık çalışanı ve 49'u çocuk 528 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 17 bin 858'e çıktığı bildirdi.

Bir günde en fazla vakanın Kiev ve Çernovtsi bölgelerinde görüldüğünü kaydeden Stepanov, son 24 saatte 8 bin 960 test yapıldığını belirtti.

Stepanov, iyileşenlerin sayısının 433 artarak 4 bin 906, ölü sayısının 21 artarak 497 olduğunu kaydetti.

Moldova?'da ölenlerin sayısı 204 oldu

Moldova'da 63 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Kovid-19'dan 64 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 344, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 204 olduğunu açıkladı.

Vakalardan 1290'ının sağlık çalışanı olduğu ifade edilen açıklamada, durumu ağır olan 231 hastanın 18'inin solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi.

5 bin 745 vakanın tespit edildiği ülkede, 39 bin 61 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde, 10 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 199'a yükseldi. Vakaların 99'u Çadır-Lunga, 78'i Valkaneş ve 22'si başkent Komrat'ta bulunuyor.

Gagauz Özerk Yeri'nde şimdiye kadar 8 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da 161 yeni vakaya rastlandı

Hafta başında olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı Kazakistan'da, 1 Haziran'da başlayacak olan tren seferleri için biletler satışa sunuldu.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Semey şehrinde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarını ödüllendirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 161 artarak 5 bin 850'ye, iyileşenlerin sayısının da 215 artarak 2 bin 854'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar virüsten 34 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 3 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.

Ermenistan'da 239 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 239 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 4 bin 283'e, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 55'e çıktı.

Bugüne kadar 39 bin test yapılan ülkede 1791 kişi virüsten iyileşirken, 2 bin 415 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaklaşık 300 cadde ve sokakta dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Bakü Valiliği, sokaklarda maskesiz gezenlere maske dağıttı.

Bugüne kadar 2 bin 980 vakanın tespit edildiği ülkede 1886 hasta iyileşmiş, 36 kişi yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da 48 bin kişi gözetimde

Özbekistan, Malezya ve Singapur'dan 237 vatandaşını ülkeye getirdi.

Sıhhi Kontrol Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, vaka sayısının 9 artarak 2 bin 691'e çıktığını aktardı.

Şimdiye kadar 2 bin 158 kişinin iyileştiğini kaydeden Atabekov, 522 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve 8 hastanın durumunun ağır olduğunu söyledi.

Atabekov, toplam 474 bin test yapıldığını, 48 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19'dan 11 kişi yaşamını yitirdi.

Gürcistan'da vaka sayısı 9 bin 600'ü geçti

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son bir günde Kovid-19 vaka sayısının 9 artarak 680'e, sağlığına kavuşanların sayısının 418'e çıktığı belirtildi.

Ülkede virüsten 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazakistan, Ukrayna, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:30 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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