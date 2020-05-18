Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 922 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 30 bin 572'ye ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 198 artarak 10 bin 130, ölü sayısının da 6 artarak 171 olduğu aktarıldı.

Ülkede şimdiye kadar 364 bin 319 test yapıldı.

Kazakistan'da ölenlerin sayısı 35 oldu

Kazakistan OHAL Komisyonu, başkent Nur Sultan ve Petropavlovks şehrinde 20 Mayıs itibarıyla alışveriş merkezleri ve hamamların faaliyetine izin verme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, salgınla mücadelede olumlu dinamiğe rağmen virüsün yayılma tehdidinin sürdüğünü belirterek, "Özellikle halka açık alanlarda önlem almaya çağırıyorum. Gevşetilmesine rağmen karantina devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı da Kırgızistan'ın Nur Sultan Büyükelçiliğinin notası üzerine Rusya'nın Orenburg bölgesinde mahsur kalan Kırgız vatandaşlarının ülkesine dönmesi için transit koridoru sağlama kararını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, sağlığına kavuşanların sayısı 213 artarak 3 bin 469'a, virüsten ölenlerin sayısı da 1 artarak 35'e çıktı.

6 bin 440 olan toplam vaka sayısında değişiklik yaşanmadı.

Özbekistan'da ölü sayısı 13'e ulaştı

Asya Kalkınma Bankası, tıbbi ekipman ve malzeme alımı için Özbekistan'a 1 milyon 360 bin dolarlık hibe tahsis etti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 17 artarak 2 bin 779'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 39 artarak 2 bin 293'e ulaştı.

Ölü sayısının 13'e çıktığı ülkede, 473 kişinin tedavisi sürüyor.

Bugüne kadar 474 bin testin yapıldığı ülkede 48 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 1700'ü geçti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Tacikistan'a koruyucu ve tıbbi malzemelerden oluşan 13 ton insani yardım yaptı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, vaka sayısının 205 artarak 1729'a, ölenlerin sayısının ise 2 artarak 41'e ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, 4 bin 16 kişinin gözetim altında olduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar 8 bin test yapılan ülkede 1688 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı

Azerbaycan'da bugün itibarıyla sokağa çıkışlarda kısa mesajla izin alma uygulaması kaldırılırken, kafe, restoran ve çay bahçeleri, parklar, müze ve sergi salonları hizmete açıldı.

Ülkede 65 yaş üstü vatandaşlara 24 Mart'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı da kalkmasıyla yaşlılar uzun süre sonra dışarı çıkarak sokaklarda gezmenin keyfini çıkardı. Park ve bahçelerde toplanan yaşlılar sohbet etti.

Yasakların kaldırılmasıyla canlanan başkent Bakü sokaklarında araç ve insan trafiği yoğunlaştı.

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 113 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 3 bin 387'ye ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 40 artarak 2 bin 55'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 40'a çıktı.

Bugüne kadar 235 bin 910 test yapılan Azerbaycan'da 1292 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da virüsten 4 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 5'i sağlık çalışanı 78 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 6 bin 138'e ulaştığı belirtildi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 4 artarak 217'ye çıktığı ifade edilen açıklamada son bir günde 508 test yapıldığı dile getirildi.

Bugüne kadar 2 bin 425 hastanın iyileştiği ülkede 38 bin 890 kişinin gözetimde altında tutuluyor.

Kazakistan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 07:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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