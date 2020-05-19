Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Gürcistan, Moldova ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artarken, karantina tedbirleri gevşetiliyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Gürcistan, Moldova ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artarken, karantina tedbirleri gevşetiliyor.

Kovid-19 vaka sayısının 7 bine yaklaştığı Kazakistan'da karantina önlemleri gevşetilmeye devam ediyor.

Bugüne kadar inşaat, sanayi tesisleri, otel, restoran, kafe, otomobil servisleri, noter ve diğer işletmelerin faaliyetine izin verilen başkent Nur Sultan'da yarın alışveriş merkezleri ve hamamların hizmete açılması bekleniyor.

Ülkenin en büyük 2 milyon nüfuslu şehri Almatı'da AVM'lerin sıhhi önlemlere sıkı uyulması şartıyla 25 Mayıs'ta açılması kararlaştırıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, vatandaş sağlığının korunmasında Kazakistan'ın aldığı önlemleri takdirle karşıladığını belirtti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 311 artarak 6 bin 751'e ulaştı.

Başkent Nur Sultan'da toplam 1287 vakadan 602'si iyileşti.

Nur Sultan Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Saule Kisikova, dün kentte tespit edilen 36 yeni vakanın salgına yakalananlarla temas eden kişiler olduğunu belirtti. Kisikova, başkentte toplam 75 binin üzerinde PCR ve 32 bin hızlı testin yapıldığını ifade etti.

Vaka sayısında artışın yüzde 5'in altına düşmesiyle karantina tedbirlerinin gevşetildiğine dikkati çeken Kisikova, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine uyulmaması halinde vaka sayısı artarsa karantina tedbirlerini arttırabileceklerini söyledi.

Ülkede virüse yakalananlardan 3 bin 469'u iyileşmiş, 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da Kovid-19'dan 548 kişi öldü

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 46'sı sağlık çalışanı ve 24'ü çocuk 260 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 18 bin 876'ya çıktığını bildirdi.

Vakalardan 3 bin 969'unun sağlık personeli ve 1348'inin çocuk olduğunu aktaran Stepanov, bir günde en fazla vakanın Kiev, Lviv, Çernovtsi ve Harkov bölgelerinde görüldüğünü kaydetti.

Stepanov, son 24 saatte 7 bin 62 test yapıldığını ifade ederek Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 13 artarak 548'e, iyileşenlerin sayısının da 356 artarak 5 bin 632'ye çıktığını söyledi.

Başbakan Denis Şmıgal, salgına karşı tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında toplu ulaşımın 22 Mayıs, metronun ise 25 Mayıs itibarıyla çalışması kararını açıkladı.

Ermenistan'da vaka sayısı 5 bini geçti

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 218 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 5 bin 41'e, ölü sayısı 3 artarak 64'e çıktı.

Bugüne kadar 43 bin test yapılan ülkede 2164 Kovid-19 hastası iyileşti, 2 bin 788 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da 27 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, 27 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1243'e, 71 kişinin taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısının 898'e ulaştığını belirtti.

Bu arada Çin, Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine tıbbı yardımda bulundu.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan 14 kişi yaşamını yitirdi.

Gürcistan'da vaka sayısı 705 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1 artarak 705'e, iyileşenlerin sayısı da 456'ya yükseldi.

Ülkede virüsten 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Moldova'da iyileşenlerin sayısı 2 bin 500'ü geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'i sağlık çalışanı 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 219'a yükseldiği aktarıldı.

Vakalardan 1349'unun sağlık çalışanı olduğu ifade edilen açıklamada, 251 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 83 artarak 2 bin 508'e ulaştığı kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 8 artarak 248'e, ölü sayısı 1 artarak 12'ye çıktı.

Vakalardan 133'üne Çadır-Lunga, 84'üne Valkaneş ve 31'ine başkent Komrat bölgelerinde rastlandı.

Toplam 6 bin 138 vakanın tespit edildiği ülkede 39 bin 505 kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da 23 yeni vaka

Özbekistan Maliye Bakanlığı, Uluslararası Para Fonunun (IMF) salgının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için Özbekistan'a 375 milyon dolar imtiyazlı kredi tahsis edilmesini onayladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya-Kazakistan sınırında bulunan 1100 Özbek vatandaşının ülkeye getirilmesine ilişkin bu ülkelerle görüştükleri ve vatandaşların otobüslerle ülkeye getirileceği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 23 artarak 2 bin 802'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 21 artarak 2 bin 314'e ulaştı.

475 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 6 hastanın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar 474 bin test yapılan ülkede 48 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Şimdiye kadar Kovid-19'dan 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kırgızistan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 12:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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