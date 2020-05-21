Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Belarus, Tacikistan, Moldova, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Belarus, Tacikistan, Moldova, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 945 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 33 bin 371'e yükseldi.

Ölü sayısı 6 artarak 185, iyileşenlerin sayısı da 642 artarak 12 bin 57 oldu.

Ülkede, toplam 403 bin 236 Kovid-19 testi yapıldı.

Tacikistan'da 210 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 210 artarak 2 bin 350'ye, ölenlerin sayısının da 3 artarak 44'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 1008 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

1629 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 3 bin 592 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da vaka sayısı 6 bin 704'e ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 26'sı sağlık çalışanı 151 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısının 6 bin 704'e çıktığı kaydedildi.

Vakalardan 22'sinin Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde görüldüğü belirtilen açıklamada, son günde 1267 Kovid-19 testinin yapıldığı aktarıldı.

Ölü sayısının 1 artarak 233 olduğu ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 89'a yükseldiği belirtildi.

Moldova Parlamentosu da Kovid-19'la mücadele kapsamında Uluslararası Kalkınma Birliğinden yaklaşık 52 milyon avroluk desteğin alınmasını onayladı.

Azerbaycan'da 118 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 118 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 3 bin 749'a ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 87 artarak 2 bin 340'a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 artarak 44'e çıktı.

Bugüne kadar 252 bin 496 test yapılan Azerbaycan'da 1365 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'daki 86 Türk vatandaşı ülkeye döndü

Özbekistan Kovid-19'la Mücadele Komisyonu, 22 Mayıs'tan itibaren salgın durumunun güvenli ve ortak riskli kategorilerine giren bölgelerde park, müze ve sanat galerilerinin faaliyete geçmesine yönelik karar aldı.

Öte yandan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinin girişimleriyle, Özbek Hava Yollarının charter seferiyle İstanbul'dan 200'den fazla Özbek vatandaşını ülkeye getireceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 14 artarak 2 bin 964'e, iyileşenlerin sayısı da 35 artarak 2 bin 407'ye ulaştı.

Vakalardan 6'sının durumunun ağır olduğu ülkede 544 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede şimdiye kadar 540 bin test yapıldı, 45 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da Kovid-19'dan 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Kazakistan'da vakaların yarısında fazlası iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 66 artarak 3 bin 843 oldu. Böylece toplam 7 bin 234 vakanın yarısından fazlası iyileşmiş oldu.

Başkent Nur Sultan'da karantina tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından vaka sayısının arttığı gözleniyor.

Nur Sultan Valiliği, sıhhi önlemlerin alınması şartıyla faaliyetine izin verilen şantiyelerin birinde 63 işçide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından şantiyenin kapatıldığını açıkladı.

Açıklamada, şehirde toplam 10 şantiyenin karantinaya alındığı, sıhhi normları ihlal eden 25 tesisin kapatıldığı aktarıldı.

Şehirde inşaat ve sanayi firmaları, berber, kafe, restoranlar, noter, döviz ve diğer işletmelerin faaliyetine izin verilmişti.

Ülkenin diğer bölgelerinde de karantina önlemleri sürerken, en fazla vakanın görüldüğü Almatı şehrinde 25 Mayıs'ta kafe ve restoranların faaliyetine izin verilmesi bekleniyor.

Katar, Kazakistan'a 8,5 ton insani yardım gönderdi. Öte yandan Kazakistan, Afganistan'a gıda yardımında bulundu.

Kazakistan'da virüsten 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'da ortaokullardan mezun olma sınavı iptal edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle 8 Haziran'a ertelenen "Birleşik Devlet Sınavı" olarak adlandırılan üniversiteye giriş sınavının 29 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, bu yıl ortaokullardan mezun olma sınavlarının iptal edilmesine yönelik karar aldıklarını belirtti.

15 Mart'ta ülke genelinde okullarda uzaktan eğitime geçildiğini hatırlatan Kravtsov, 19 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitim gördüğünü aktardı.

Moskova'da ilk aşamaya geçilecek

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ilk aşamasına geçileceğini duyurdu.

Bu çerçevede araç kiralama yerlerinin 25 Mayıs itibarıyla çalışması yönünde karar aldıklarını belirten Sobyanin, belediyeye ait temel hizmetlerin verildiği kuruluşların bu tarih itibarıyla faaliyete geçeceğini duyurdu.

3 bin 99 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, vaka sayısı 317 bin 554, iyileşen sayısı da 92 bin 681 olarak açıklanmıştı.

Tacikistan, Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 08:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak         
00:57
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı         
00:32
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor         
00:17
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu         
00:11
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu         
00:09
Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:07
İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanı Altun, "camide müzik" skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı         
23:58
Trump Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi         
23:52
Luis Suarez'den Lautaro Martinez uyarı: Barcelona'ya sakın gelme Luis Suarez'den Lautaro Martinez uyarı: Barcelona'ya sakın gelme         
23:41
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı         
23:31
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti         
23:19
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu         
23:17
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir         
23:13
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı         
22:53
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu         
22:43
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak         
22:20
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme         
22:00
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor         
21:59
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı         
21:39
Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, "Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım         
21:38
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum         
21:29
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak         
21:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi         
21:10
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi         
21:08
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu         
21:03
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek         
20:40
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi         
20:25
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı         
20:22
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler         
20:09
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi         
20:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 02:34:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]