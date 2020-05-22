Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor, öte yandan salgına karşı tedbirler gevşetiliyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor, öte yandan salgına karşı tedbirler gevşetiliyor.

Karantinanın 22 Haziran'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da, salgına karşı önlemlerin gevşetilmesinin ikinci aşamasına geçildi.

Bu çerçevede, içinde bulunan restoran ve spor salonlarının kapalı kalması şartıyla oteller açıldı, metro hariç şehir içi toplu taşıma araçları çalışmaya başladı.

Ayrıca, seyircisiz spor etkinliklerinin düzenlenmesine izin verildi.

Şehirlerde metro ve kreşler 25 Mayıs'ta çalışmaya başlayacak. Şehirler arası otobüs ve tren seferleri 1 Haziran, uçak seferleri de 15 Haziran itibarıyla düzenlenecek.

Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 74'ü sağlık çalışanı ve 29'u çocuk olmak üzere 442 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 20 bin 148'e ulaştığını bildirdi.

Vakalardan 1434'ünün çocuk ve 3 bin 907'sinin sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, son bir günde en fazla vakanın Lviv, Çernovtsi ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü kaydetti.

Stepanov, virüsten iyileşenlerin sayısının 358 artarak 6 bin 585'e, ölenlerin sayısının 9 artarak 588'e ulaştığını ifade ederek, son 24 saatte 8 bin 923 test yapıldığını dile getirdi.

Kazakistan'da 363 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir günde Kovid-19 vaka sayısı 363 artarak 7 bin 597'ye ulaştı, böylece vaka sayısında artış yüzde 5 olarak gerçekleşti.

Salgından en çok etkilenen başkent Nur Sultan ile Almatı şehirlerinde karantina tedbirleri gevşetilmeye devam ederken, Çimkent şehrinde vaka sayısının artması nedeniyle karantina tedbirlerinin yumuşatılması ertelendi.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov'in vakaların en çok görüldüğü Almatı şehri temasları kapsamında, modül enfeksiyon hastanesini ve ilaç fabrikasını ziyaret etmesi bekleniyor.

Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, mayıs başında kısmen gerçekleştirilen iç hat uçuşlarının 25 Mayıs'ta tamamen başlatılacağı bildirildi.

Açıklamada, hava yolları şirketlerinin sefer sayısını sıhhi ve karantina tedbirlerine göre kendilerinin belirleyeceği aktarıldı.

ABD'nin salgınla mücadele için Kazakistan'a 1,5 milyon dolar tahsis edeceği kaydedildi.

Ermenistan'da 322 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 322 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 5 bin 928'e, ölü sayısı 4 artarak 74'e çıktı.

Bugüne kadar 47 bin 654 test yapılan ülkede, 2 bin 874 Kovid-19 hastası iyileşti, 2 bin 980 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da OHAL yarın kaldırılacak

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, yarın ülkede olağanüstü hal (OHAL) ve sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını duyurdu.

Ülkenin Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, 1 Temmuz itibarıyla yabancı turistleri kabul etmek için hazır olduklarını bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, son bir günde 2 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 726'ya, iyileşenlerin sayısının 495'e ulaştığı belirtildi.

Bugüne kadar ülkede salgın nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da 27 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, Kovid-19 vaka sayısının 37 artarak 1350'ye, taburcu olanların sayısının da 20 artarak 949'a yükseldiğini bildirdi.

Son bir günde 2 bin 207 test yapıldığını belirten Usenbayev, 1250 kişinin gözetim altında tutulduğunu kaydetti.

Ülkede virüsten 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Türkiye'den Özbekistan'a solunum cihaz yardımı

Türkiye Sağlık Bakanlığının gönderdiği 50 adet solumun cihazının Özbekistan'a getirildiği ve yakın zamanda törenle yerel makamlara teslim edileceği öğrenildi.

ABD salgınla mücadele için Özbekistan'a 3 milyon dolar ek kaynak ayırdı.

Yurt dışından vatandaşların tahliyesi sürerken, Türkiye'den 200 vatandaş ülkeye getirildi.

Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, Kovid-19 vaka sayısının 42 artarak 3 bin 6'ya ulaştığını bildirdi.

Şimdiye kadar 2 bin 407 hastanın iyileştiğini aktaran Atabekov, 586 kişinin tedavisinin sürdüğünü, 5 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Atabekov, 44 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu, bugüne kadar ülkede 552 bin test yapıldığını dile getirdi.

Ülkede virüsten 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Moldova'da virüsten ölenlerin sayısı 234'e yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 234'e ulaştığını bildirdi.

Dumbravyanu, iyileşenlerin sayısının 280 artarak 3 bin 369'a çıktığını, böylece vakaların yüzde 50'sinin iyileştiğini söyledi.

Kovid-19'a yakalananların ortalama yaşının 66 olduğunu belirten Dumbravyanu, vakalardan 1444'ünün sağlık çalışanı olduğunu aktardı.

Dumbravyanu, Soroka, Ştefan-Voda, Glodeni, Dubasari, Edinets ve Kaul bölgelerinin salgından en fazla etkilendiği ifade etti.

Ülkede vaka sayısı 6 bin 704 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 12:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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