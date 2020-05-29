Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Ermenistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ermenistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 460 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 8 bin 676'ya, ölü sayısı 7 artarak 120'ye çıktı.

Bugüne kadar 56 bin 42 test yapılan ülkede, 3 bin 297 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 214 hastanın tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da ölü sayısı 679'a ulaştı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 66'sı sağlık çalışanı ve 66'sı çocuk 429 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 22 bin 811'e çıktığını bildirdi.

Vakalardan 1693'ünün çocuk ve 4 bin 411'inin de sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, son günde en fazla vakanın Çernovtsi, Lviv ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü aktardı.

Son günde 10 bin 533 Kovid-19 testinin yapıldığını ifade eden Stepanov, ölü sayısının 10 artarak 679'a, iyileşen sayısının da 495 artarak 8 bin 934'e ulaştığını belirtti.

Kırgızistan'da 68 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, Kovid-19 vaka sayısının 68 artarak 1662'ye, taburcu edilenlerin sayısının da 16 artarak 1088'e yükseldiğini belirtti.

Son 24 saatte 2 bin 494 test yapıldığını aktaran Usenbayev, 2 bin 667 kişinin hastanelerde gözetim altında, 7 bin 222 kişinin de ev karantinasında tutulduğunu kaydetti.

Usenbayev, toplam vaka sayısının yüzde 30'unun yurt dışı kaynaklı olduğunu ifade etti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 16 kişi yaşamını yitirdi.

Özbekistan, haziranda güvenli bölgelerde iç turizmi başlatacak

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, Kovid-19'la ilgili durumun güvenli olduğu bölgelerde 1 Haziran'dan itibaren iç turizmin başlayacağını duyurdu.

Abduhakimov, tur operatörleri, seyahat acenteleri, konaklama tesislerinin sıhhi standart ve kurallara riayet etme şartıyla faaliyete geçeceğini, kültürel varlıkların ziyarete açılacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakası sayısının 26 artarak 3 bin 463'e, sağlığına kavuşanların sayısının 9 artarak 2 bin 694'e ulaştığı bildirildi.

Bugüne kadar yaklaşık 600 bin test yapılan ülkede 46 bin kişi gözetim altında tutuluyor. Kovid-19 nedeniyle toplam ölü sayısının 14 olarak açıklandığı Özbekistan'da 755 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da kısıtlamalar gevşetiliyor

Gürcistan'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir süredir çalışmayan toplu taşıma araçları yeniden faaliyete başladı.

Metro, otobüs ve minibüse binen vatandaşlar maske kullanmak zorunda. Polis ile belediye yetkilileri de insanların maske takıp takmadığını denetliyor.

Öte yandan ülkede 8 Kovid-19 vakası daha tespit edildi ve toplam sayı 749'a ulaştı.

Gürcistan'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirmiş, 576 hasta iyileşmişti.

Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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