Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Belarus, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Belarus, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 906 kişide virüs tespit edildi ve vaka sayısı 40 bin 764'e ulaştı.

Toplam 512 bin 418 Kovid-19 testi yapılan ülkede ölü sayısı 5 kişi artarak 224, iyileşenlerin sayısı da 730 artarak 17 bin 390 oldu.

Azerbaycan'da karantina rejimi uzatıldı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkede 230 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 4 bin 989'a ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı 103 artarak 3bin 125'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 kişi yükselerek 58'e çıktı.

Ülkede 289 bin 603 test yapıldı, 1806 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, 31 Mayıs'a kadar geçerli karantina rejimi, 15 Haziran'a kadar uzatıldı, bazı kısıtlamalar ise kaldırıldı.

Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, karantina uygulaması 15 Haziran'a kadar devam edecek, ülkenin sınırları da aynı tarihe kadar kapalı olacak.

Karara göre alışveriş merkezleri 31 Mayıs'ta açılacak fakat bu tip yerlerdeki çocuk eğlence merkezleri ve sinema salonları faaliyet göstermeyecek.

Açık alanlarda yapılan spor etkinliklerine 31 Mayıs'tan itibaren seyircisiz olmak kaydıyla izin verilirken, kafe ve restoranların kapanma saati de 18.00'den 22.00'ye uzatıldı.

Tedbirler kapsamında şehir içi ve şehirler arası tüm ulaşım araçlarında, market, pazar ve alışveriş merkezleri ile ibadethanelerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

10 kişiden fazlasının bir araya gelmesine uygulanan yasak devam ederken, ülke genelinde eğitime verilen ara da 15 Haziran'a kadar devam edecek. Kitlesel etkinliklere, düğünlere ve cenaze törenlerine uygulanan yasak da kaldırılmadı.

Kazakistan'da 356 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 356 yeni vaka tespit edildi ve toplam sayı 9 bin 932'ye, iyileşenlerin sayısı 118 artarak 5 bin 11'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 37 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Moldova'da 171 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 25'i sağlık personeli 171 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 7 bin 896'ya çıktığı bildirildi. İyileşen sayısının 155 artarak 4 bin 278, ölü sayısının da 6 artarak 288 olduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar 18 sağlık personelinin virüsten hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 hastalarından 431'inin evde tedavi gördüğü ifade edildi. Ülkede, 38 bin 41 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 16 artarak 400 oldu.

Moldova Başbakanı İon Kiku, 1 Haziran itibarıyla kamu hizmeti veren yerlerin açılacağını bildirdi. Aynı tarihten itibaren federasyonlara bağlı sporcuların açık havada antrenman yapabileceklerini belirten Kiku, vatandaşların 5 Haziran itibarıyla ibadethanelere gidebileceğini duyurdu.

Kiku ayrıca, 8 Haziran itibarıyla restoran ve eğlence kısımlarının kapalı olması şartıyla alışveriş merkezlerinin açılması yönünde karar aldıklarını kaydetti.

Başbakan Kiku, başkent Kişinev ve Beltsi kentindeki toplu ulaşımın hafta sonları 30 Haziran'a kadar çalışmayacağını ifade etti.

Tacikistan'da 123 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede vaka sayısı 123 artarak 3 bin 686'ya, sağlığına kavuşanların sayısı da 95 artarak 1769'a çıktı.

Kovid-19 tespit edilen 1870 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 3 binden fazla kişi de gözetim altında tutuluyor.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 47 kişi yaşamını yitirmişti.

Özbekistan, Tacikistan'a tıbbi malzeme ve gıda ürünlerinden oluşan bin ton insani yardım gönderdi.

Tedavi için gittikleri Hindistan'da salgın nedeniyle mahsur kalan 90 Tacik vatandaşı Tacikistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkeye getirildi.

Başkent Duşanbe'deki 5 laboratuvarın yanı sıra Hocand, Bohtar ve Kulyab şehirlerinde de Kovid-19 vakalarının test edileceği tıbbi laboratuvarlar faaliyete başladı.

Özbekistan'da 5 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakası sayısının 5 artarak 3 bin 468'e, sağlığına kavuşanların sayısının 34 artarak 2 bin 728'e ulaştığı bildirildi.

Bugüne kadar yaklaşık 600 bin test yapılan ülkede 46 bin kişi gözetim altında tutuluyor. Kovid-19 nedeniyle toplam ölü sayısının 14 olarak açıklandığı Özbekistan'da 726 hastanın tedavisi sürüyor.

- Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali turistlere açılacak

Ukrayna'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında 34 sene önce patlamanın gerçekleştiği Çernobil Nükleer Santrali bölgesinin turistlere açılacağı belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınırı Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada ise 66 sınır kapısının devreye girdiği, 56 sınır kapısının geçici olarak kapalı olacağı aktarıldı.

Ülkede, vaka sayısı 22 bin 811, iyileşen sayısı 8 bin 934, ölü sayısı da 679 olarak açıklanmıştı.

Azerbaycan, Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 07:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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