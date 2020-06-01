Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Kazakistan, Ukrayna, Moldova, Tacikistan, Ermenistan, Özbekistan'da, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Kazakistan, Ukrayna, Moldova, Tacikistan, Ermenistan, Özbekistan'da, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 450 artarak 11 bin 308'e ulaşırken, 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Bugüne kadar 5 bin 404 kişinin iyileştiği ülkede 5 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede bölgeler arasında kurulan 400 kontrol geçiş noktası kaldırıldı, yolcu tren ve otobüs seferleri başladı.

Sportif ve kültürel tesislerin faaliyetine seyircisiz olmak kaydıyla izin verildi, bir grupta en fazla 15 çocuk olmak şartıyla kreşler, bilimsel araştırma enstitü ve merkezleri çalışmaya başladı. Sinema salonları da 15 Haziran'da açılacak.

Ukrayna'da ölü sayısı 718'e çıktı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 79'u sağlık çalışanı ve 13'ü çocuk 340 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 24 bin 12'ye ulaştığını bildirdi.

Ölü sayısının 10 artarak 718, iyileşen sayısının da 152 artarak 9 bin 690 olduğunu belirten Stepanov, son günde 8 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını ifade etti.

Ukrayna'da Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında, şehirlerarası otobüs ve tren seferleri düzenlenmeye başladı. Seyircisiz spor etkinliklerine izin verildiği ülkede, spor salonları ve havuzlar da faaliyete geçti.

66 sınır kapısının devreye girdiği Ukrayna, Moldova ve Slovakya ile sınırını açtı.

22 Haziran'a kadar karantinanın uzatıldığı ülkede, restoran ve kafeler 10 Haziran itibariyle çalışmaya başlayacak, uçak seferleri ise 15 Haziran itibarıyla düzenlenecek.

Başkent Kiev'de eğlence yerlerinin kapalı olması şartıyla alışveriş merkezleri açılmış, ülke genelinde metro ve kreşler 25 Mayıs'ta faaliyete geçmişti.

Moldova'da ölü sayısı 298'e yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 298'e çıktı.

Son günde 41 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşenlerin sayısı 4 bin 622 oldu. Bugüne kadar 8 bin 251 vakanın görüldüğü ülkede 38 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise 24 saatte vaka sayısı 16 artarak 468 oldu.

Moldova'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında, müze ve kütüphaneler faaliyete geçti.

Başkent Kişinev ve Beltsi kentlerinde sosyal mesafenin korunması ve koruyucu malzemelerin kullanılması şartıyla pazar yerleri açıldı. Bu şehirlerde toplu ulaşım hafta sonları 30 Haziran'a kadar çalışmayacak.

Kamu hizmeti veren yerler açılırken, spor federasyonlarına bağlı sporcular açık havada antreman yapmaya başladı. Ülke genelinde kilise ve ibadethaneler 5 Haziran'da halka açık olacak. Alışveriş merkezleri, restoran ve eğlence yerlerinin kapalı olması şartıyla 8 Haziran'da açılacak.

Tacikistan'da 123 yeni vaka

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre vaka sayısı 123 artarak 3 bin 930'a, sağlığına kavuşanların sayısı 139 artarak 2 bin 4'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 47 kişi öldüğü ülkede 1879 kişinin tedavisinin sürüyor, 3 binden fazla kişi de gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 1 Eylül 2021'e kadar ülkedeki tüm il, ilçe ve şehirlerde bulaşıcı hastalıkların tedavi edileceği hastanelerin inşa edilmesi yönünde karar aldı.

Ermenistan'da ölü sayısı 139'a çıktı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 120 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 9 bin 402'ye, ölü sayısı 8 artarak 139'a çıktı.

Bugüne kadar 58 bin 668 test yapılan ülkede, 3 bin 402 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 896 hastanın tedavisi sürüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kendisinin ve aile bireylerinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Kırgızistan'da vaka sayısı 1871'e çıktı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 69 artarak 1871'e çıktı.

Bugüne kadar 16 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede taburcu edilenlerin sayısı 11 artarak 1181'e yükseldi.

Özbekistan'da 39 yeni vaka

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 15'e, vakası sayısının 39 artarak 3 bin 662'e ulaştığı bildirildi. Ülkede 54 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 2 bin 837'ye ulaştı.

Toplam 600 bin test yapılan ülkede 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Gürcistan'da 11 yeni vaka

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 11 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 797'ye, iyileşenlerin sayısının da 624'e çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar ülkede salgın nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazakistan, Moldova, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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